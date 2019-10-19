"Борьба и шантаж": Милованов пояснил разногласия правительства с табачными гигантами

Тимофей Милованов уверяет, что табачные компании шантажируют правительство закрытием бизнеса / Фото Facebook Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов завил, что работающие в Украине табачные компании шантажируют правительство закрытием бизнеса с целью получения преференций.

"Табачные компании хотят лучших условий и шантажируют правительство закрытием бизнеса", - цитирует главу министерства Интерфакс-Украина.

По словам Милованова, табачные компании отказываются в формате диалога решить с властью проблему контрафакта и теневого рынка.

"Там идет борьба и шантаж. В Верховной Раде есть предложение жесткого регулирования прибыли дистрибьюторов. Причина — теневой рынок и дистрибьютор монополист. Говорят, связанный с производителями. Насколько это правда — не знаю. Почему дистрибьютора монополиста, который работает "в серую", защищают производители — мне непонятно. В то же время, я считаю неправильным бороться с монополистом через прямое регулирование цен. Для этого есть антимонопольный комитет", — отметил министр.

Как известно, один из крупнейших в мире производителей табачной продукции в мире British American Tobacco 11 октября остановил производство на заводе Прилуки в Черниговской области. В компании заявили, что причиной послужил законопроект с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары. Сокращать производство планируют также Филип Моррис, Джей Ти Интернешнл Компании, Бритиш Американ Тобакко и Империал Тобакко.

Напомним, ранее Львовскую табачную фабрику обвинили в отмывании 60 миллионов гривен НДС.