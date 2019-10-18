  1. Главная
  3. Деньги

British American Tobacco остановила производство в Украине: в чем причина

18 октября 2019, 10:26

На Прилуцкой табачной фабрике производили более 10 марок сигарет, в том числе Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri и Прилуки.

Сигареты
С ноября 2019 года пачка сигарет в среднем подорожает на 7 гривен / Facebook.com

С 11 октября табачная фабрика В.А.Т.-Прилуки, которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, закрыла производство.

Теперь предприятие просит отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн грн, уплаченных за них. Об этом пишет The Page со ссылкой на письмо финансового директора компании Тараса Павлика на имя и. о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Оксаны Нечепорук, которое есть в распоряжении издания.

Бритиш Американ Тобакко Украина, которая входит в группу второй крупнейшей в мире табачной компании British American Tobacco, была создана в 1993 году на базе табачной фабрики в Прилуках. На ее мощностях производили более 10 марок сигарет, в частности Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri и Прилуки. Продукция компании экспортируется в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Болгарию, Казахстан и сети Duty Free крупнейших аэропортов мира. В 2018 году компания заплатила свыше 16 млрд грн налогов в госбюджет Украины.

4 октября Верховная Рада приняла законопроект № 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов. Крупнейшие табачные компании пригрозили тем, что уйдут из Украины из-за этого проекта закона, который полностью перераспределяет финансовые потоки в табачной отрасли. Согласно поправке нардепа от Слуги народа Александра Дубинского, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.

В ассоциации Укртабак заявили, что введение торговой наценки приведет к повышению цены пачки сигарет в среднем на 7 гривен уже с ноября 2019 года. С учетом повышения ставки акцизного налога с 1 января 2020 стоимость пачки сигарет вырастет на 14 гривен, или 40% по сравнению с сегодняшним уровнем цен. Кроме того, в ассоциации предупредили, что если Филипп Моррис, British American Tobacco, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco закроют свои фабрики в Украине, то это приведет к потере 50 тыс. рабочих мест.

Напомним, ранее Львовскую табачную фабрику обвинили в отмывании 60 миллионов гривен НДС

табак сигареты Прилуки новости Украины British American Tobacco
Сейчас вы просматриваете новость «British American Tobacco остановила производство в Украине: в чем причина». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:47
Когда закончится бабье лето 2019: синоптик дал точный прогноз погоды
10:42
Что даст запрет на участие в Евровидении для артистов-гастролеров в РФ мнение
10:41
Леди Гага запрыгнула на фаната и свалилась со сцены Видео
10:41
В Польше опровергли хвастливое заявление Нафтогаза о росте импорта газа Видео
10:26
British American Tobacco остановила производство в Украине: в чем причина
10:04
У Трампа "дали заднюю": открестились от давления на Украину Видео
09:55
Взрыв на химическом заводе под Ровно: люди жалуются на жуткую вонь Фото Видео
09:46
Гладковский обязан пройти все опущенческие ступени до самого низа мнение
09:30
Сериал Великі Вуйки: 7 и 8 серия смотреть онлайн Видео
09:30
Волынец рассказал, как рост стоимости железной руды приведет к росту трудовой миграции
09:29
Пашинский "засветился" еще в трех уголовных делах – Рябошапка Видео
09:22
Военный эксперт рассказал, когда введут миротворцев ООН на Донбасс
09:16
"Мощное пламя": в Киеве горела высотка, опубликованы фото и видео Фото
08:59
"Минск – это мертворожденное дитя": эксперт назвал ключ к урегулированию конфликта на Донбассе
08:48
Журналист анонсировал приезд Сенцова в Европарламент: названы дата и цель
08:38
Стадион - так стадион, или Почему Путин согласится на условия Киева по Донбассу мнение
08:32
Рябошапка рассказал, в каких преступлениях подозревают Гладковского
08:02
Глава Минэнерго США, который оказывал влияние на Нафтогаз, уйдет в отставку
07:25
Соратник Порошенко Кононенко выехал из Украины и вернется нескоро
06:56
Расследование против Байдена: у Трампа признали, что давили на Украину
06:54
Спасательный круг для Украины: что будет после провальной встречи в Минске мнение
06:30
Пневмония и осложнения: названы опасности новых вирусов гриппа Видео
06:18
Как отмечается День повара и День пищевика 2019: что подарить пекарю
05:59
Астролог указал на самое уязвимое место Козерога
05:40
Чат с политологом Юрием Романенко
05:36
"Путин добьется своих целей": Зеленского предостерегли об опасности
05:08
Сексолог рассказала, почему мужчины комплексуют из-за размеров пенисов
04:38
Играют, как кот с мышкой: Кравчук рассказал, может ли Украина верить Западу
04:01
Геморрой: эксперт рассказала о причинах, симптомах, лечении
03:16
"Привычка осталась": в Раде застукали "слугу народа" за распространением билетов
02:35
Психолог "дала рецепт" для преобразования жизни
01:49
Фото с больницы Анастасии Заворотнюк распространяют в сети Фото
01:04
"Сталинская практика доносов": экс-министр оценил закон об обличителях коррупции Видео
00:28
Падает башня: ученые нашли причину внезапной импотенции
00:03
"Немного жестокой любви": Трамп рассказал, как США договорилось с Турцией по Сирии
17 октября, четверг
23:48
Странная забывчивость: СБУ не внесла в санкционный список фирмы путинского олигарха Дерипаски Видео
23:17
Почки и сердце на продажу: в Киеве полиция накрыла торгующую органами клинику
22:53
Игоря Кононенко не выпускают из Борисполя за границу - Лещенко
22:31
"Огромное разочарование": Элтон Джон разнес ремейк Короля Льва
22:15
"Слуга хе*ов": Мосийчук жестко распек нардепа от Слуги народа за интимную переписку в Раде
22:00
В семье бывшего премьера Украины произошло большое горе: подробности
21:53
Скверный анекдот: на Волыни мужчина застрелил собственную тещу
21:43
Приватизация и рынок земли: Маркарова похвасталась переговорами с МВФ Видео
21:16
"Наглость Зе-депутата": "слуга народа" вляпался из-за помощников
21:16
"Президент Моццарела": Трамп угодил в публичный конфуз с переводом
21:02
Красивенный салат мимоза: состав и новая версия Фото
20:45
В Днепре произошло жуткое убийство: подробности преступления Видео
20:43
Укрпошта задерет цены: на сколько повысятся тарифы
20:25
"Лягнул Паркинсон копытами": в Сети подняли на смех Путина Видео
19:52
Печерский мечтатель: нардеп Гончаренко основал в Раде группу за "возвращение" Кубани
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять