British American Tobacco остановила производство в Украине: в чем причина

С ноября 2019 года пачка сигарет в среднем подорожает на 7 гривен / Facebook.com

С 11 октября табачная фабрика В.А.Т.-Прилуки, которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, закрыла производство.

Теперь предприятие просит отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн грн, уплаченных за них. Об этом пишет The Page со ссылкой на письмо финансового директора компании Тараса Павлика на имя и. о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Оксаны Нечепорук, которое есть в распоряжении издания.

Бритиш Американ Тобакко Украина, которая входит в группу второй крупнейшей в мире табачной компании British American Tobacco, была создана в 1993 году на базе табачной фабрики в Прилуках. На ее мощностях производили более 10 марок сигарет, в частности Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri и Прилуки. Продукция компании экспортируется в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Болгарию, Казахстан и сети Duty Free крупнейших аэропортов мира. В 2018 году компания заплатила свыше 16 млрд грн налогов в госбюджет Украины.

4 октября Верховная Рада приняла законопроект № 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов. Крупнейшие табачные компании пригрозили тем, что уйдут из Украины из-за этого проекта закона, который полностью перераспределяет финансовые потоки в табачной отрасли. Согласно поправке нардепа от Слуги народа Александра Дубинского, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.

В ассоциации Укртабак заявили, что введение торговой наценки приведет к повышению цены пачки сигарет в среднем на 7 гривен уже с ноября 2019 года. С учетом повышения ставки акцизного налога с 1 января 2020 стоимость пачки сигарет вырастет на 14 гривен, или 40% по сравнению с сегодняшним уровнем цен. Кроме того, в ассоциации предупредили, что если Филипп Моррис, British American Tobacco, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco закроют свои фабрики в Украине, то это приведет к потере 50 тыс. рабочих мест.

Напомним, ранее Львовскую табачную фабрику обвинили в отмывании 60 миллионов гривен НДС.