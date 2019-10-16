"Дурак или министр?": Милованов снова разозлил украинцев

Тимофей Милованов / Фото Facebook Тимофей Милованов

Министр экономики Тимофей Милованов, который не читает книг, нарвался на критику украинцев. Чиновник посоветовал сотрудникам государственного предприятия требовать свою зарплату через суд.

Так, к Милованову обратились сотрудники предприятия "Хлебная база 76" из-за невыплат зарплат.

"Наши люди уже два месяца без зарплаты, и зима на носу. Если что, мы из ГП "Хлебная база 76" писали вам о сложившейся ситуации вам. От вас никакой реакции. Хочу спросить, куда дальше обращаться", - написала пользователь Facebook Анастасия Коваль, скриншот обнародовал глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

В свою очередь, глава ведомства заявил, что сотрудникам предприятия необходимо обратиться в суд и таким образом получить свою зарплату. Милованова указали, что проблемное предприятие государственное и работникам придется судиться с министерством.

Напомним, что ранее бывший народный депутат от ВО Свобода Ирина Фарион поставила "двойку" по украинскому языку министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.