"Безграмотные и примитивные": Фарион устроила порку еще одному министру

Ирина Фарион / Главред

Бывший народный депутат от ВО Свобода Ирина Фарион, известная своими радикальными взглядами, снова разнесла в пух и прах нового чиновника. В этот раз "двойку" по украинскому языку получил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Так, Фарион распечатала один из его постов и подчеркнула ошибки. Стоит отметить, что ошибки Милованов сделал в каждом предложении.

"Дамы и господа! Общепризнанным является афоризм, что свита делает короля. В его свите сплошь безграмотные, примитивные и украиноненавистнические существа", - возмутилась политик.

Пользователи соцсети были возмущены, а некоторые даже потроллили Милованова за его безграмотность: "Какое зе такое и ме", "Задание ВНО 2020: найдите предложение, в котором министр не сделал ошибки", "У меня глаза потекли", "Какое ограниченное", "Ужас" и другие.

Напомним, что ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов вляпался в скандал, заявив, что его никогда не интересовала Украина.