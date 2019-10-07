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"Это полный трускавец": заявления министра Милованова об Украине вызвало громкий скандал

7 октября 2019, 14:07

Откровения Тимофея Милованова породили дискуссию в соцсетях

Кадр из выступления Тимофея Милованова

В украинских социальных сетях широко обсуждается видеозапись министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, на котором тот говорит, что его никогда не интересовала Украина.

В своем выступлении перед аудиторией Милованов рассказывает, что "не понимал ничего в экономике и продолжает не понимать".

"Я уехал из Украины в 1999-м...С тех пор я возвращаюсь, но возвращаюсь по личным причинам, потому что у меня здесь две сестры, племянники, папа, семья... и меня никогда не интересовала особо Украина, меня интересовал парусной спорт и сальса, но никогда не интересовала Украина, реформы, политика, экономика", - сказал чиновник.

Он добавил, что он "занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой" и является теоретиком, а также не переносит любые встречи и живые обсуждения.

Высказывания Милованова вызвали скандал в сети.

Телеведущая Наталья Влащенко отмечает, что нарезка может быть старой и скомпонованной так, чтобы выставить министра в нелестном свете, но отмечает, что иностранцы овершенно не понимают украинской реальности, а, следовательно, могут быть здесь только советниками, но не занимать должности, требующие быстрых и точных решений.

"Все они руководствуются известной шуточкой: " жить надо на Западе, а деньги зарабатывать в Украине"."Ведь и господа Яресько, и Деканоидзе, Супрун и Новак, а также рокер с Укрзализныци ( чье имя затерялось в моей памяти, а в гугл лезть лень) и пр. после окончания каденции не замечены в районе Троещины, а именно в районах Парижа, Коста- Рики и Лондона... невозможно любить чужую страну, в которой не растут и не учатся твои дети и в которой ты не собираешься оставаться, как свою.

Все они говорили, что им не дали сделать реформы, поэтому они покинули Украину. Но заметьте, даже на безопасном расстоянии никто не открыл рот, чтобы обличить систему, никто не рассказал страшную правду. В надежде, что в следующем сезоне режиссер опять позовет", - пишет Влащенко.

Елена Лукаш назвала высказывания Милованова "полным трускавцом":

"Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства правительства Зеленского.  Будет поднимать экономику и распродавать землю и госсобственность. Оскара автору его назначения! Это полный Трускавец".

Другие пользователи в своих оценках речи Милованова были менее сдержаны:

Ранее народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский устроил в парламенте словесную перепалку со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

правительство Елена Лукаш Наталья Влащенко Украина Тимофей Милованов
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