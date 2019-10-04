  1. Главная
  3. Украина

"В парламенте остается только др***ть": Дубинский поскандалил с Разумковым из-за МВФ

4 октября 2019, 14:49

Александр Дубинский предложил переименовать Слугу народа в Слугу МВФ.

Александр Дубинский в Раде
Александр Дубинский упрекнул Разумкова в изменении его позиции в отношении НБУ после выборов / facebook.com/yan.dobronosov

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский, который недавно возмутил украинцев тем, что ел из судочка прямо в зале заседаний парламента, устроил словесную перепалку со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Причиной конфликта, о котором рассказал сам Дубинский в своем Telegram- канале, стал тот факт, что Разумков отказался ставить на голосование вопрос о вынесении в зал проекта по созданию следственной комиссии по НБУ/Фонду гарантирования. Нардеп припомнил Разумкову, что тот говорил в апреле 2019 года во время избирательной кампании.

"Если мы говорим о Национальном банке, сначала нужно провести аудит того, что было сделано, и тех реформ – или которые называются реформами – и понять, кто за что должен быть награжден или, может быть, не очень награжден", - заявлял тогда теперешний спикер парламента.

Разумков агрессивно ответил нардепу, после чего между ними началась перепалка.

"Теперь на заседании фракции господин Разумков просто отказался ставить на голосование вопрос о вынесении в зал проекта по созданию следственной комиссии по НБУ. И сообщил, что пояснит такое решение исключительно в письменной форме. Ну, что же. Если спикер хочет довести ситуацию до абсурда и письменных ответов, то я подготовлю соответствующий запрос к руководству Верховной Рады", - отметил Дубинский.

Нардеп также заявил, что народу Украины необходимо "объяснить причину бездействия власти по расследованию преступлений Гонтаревой и Ко по разграблению банков и расхищению средств вкладчиков".  Дубинский упрекнул Слугу народа в обслуживании интересов МВФ и предложил сменить название партии.

"Если это прямое указание МВФ – надо так и сказать, официально. Чтобы "слуги народа" знали, что в парламенте им остается только др***ть. Если МВФ, конечно, не против", – отметил Дубинский.

"Слуга МВФ. Мне кажется, это более точное название для нашей партии", – добавил он.

Позже скандал нашел свое продолжение – к нему присоединился глава  парламентской партии Слуга народа Давид Аархамия.

"Когда Дубинский продаст все свои машины и передаст деньги в бюджет, мы сможем отказаться от МВФ", - процитировал Дубинский Арахамию.

"В принципе, теперь вам понятен интеллектуальный уровень парламентской дискуссии во фракции?", - еще больше разозлился Дубинский.

Напомним, ранее народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский "засветился" в парламенте в футболке, которая явно демонстрировала его тягу к революциям.

Как сообщал Главред, 2 октября народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива шокировал непристойным поведением прямо в зале заседаний Верховной Рады. Нардепа засняли на камеру в момент рукоблудства. Звездой эротических фантазий Кивы оказалась модель из Одессы Юлия Панкратова. Позже девушка заявила, что даже не знакома с Кивой

скандал Верховная Рада МВФ Александр Дубинский Дмитрий Разумков новости Украины Давид Арахамия
Сейчас вы просматриваете новость ««В парламенте остается только др***ть»: Дубинский поскандалил с Разумковым из-за МВФ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:29
Украина и Беларусь подписали важные контракты на полмиллиарда долларов
15:20
Пашинский может сесть на 8 лет: ГБР объявило подозрение бывшему нардепу
15:09
"Особенные голубцы?": украинцы высмеяли цены в столовой Рады
15:09
Прослушка для НАБУ и смерть "поправок Лозового": Рада изменила УПК Видео
14:57
У Винника отреагировали на попытку сорвать концерт Видео
14:55
"Груз задавил людей": появились подробности крушения Ан-12 под Львовом Видео
14:49
"В парламенте остается только др***ть": Дубинский поскандалил с Разумковым из-за МВФ
14:43
В Беларуси помилован осужденный за шпионаж украинский журналист Шаройко
14:22
"Демарш" Украины: в ПАСЕ прошел протест против РФ – видео Видео
14:18
"Нет капитуляции": Зеленского в Житомире встретили файер-шоу Фото Видео
14:17
Знаменитый целитель-святой обещает излечить рак Заворотнюк
14:03
Крушение самолета АН-12: врач рассказал о состоянии пострадавших Видео
14:01
В Раде признали необходимость корректировки законопроекта №1210
13:57
"На Лубянке полетели пробки в потолок": в Сети оценили нового адвоката Порошенко из РФ Видео
13:56
Крушение самолета на Львовщине: стали известны имена погибших Видео
13:39
СМИ: Данилюк покинул Украину
13:34
Экстрадиция - дорогая процедура: в ГПУ отказались комментировать подозрение Порошенко
13:21
Экперт оценил последствия увеличения налоговой нагрузки на железорудные компании
13:09
ВСУ и экономика: Пристайко рассказал о "плане Б" по Донбассу
12:59
Новый обмен пленными: в Кремле назвали условие
12:59
Не заслуживает доверия: Волкер предупредил о ненадежности Луценко Видео
12:46
Наживается на чужой славе: звезду Джокера обвинили в сексизме
12:44
Крымский мост "обложило" огромными бомбами Фото
12:41
Дожди и мокрый снег: синоптик предупредила украинцев о заморозках и похолодании Видео
12:36
Не российская формула Штайнмайера: Порошенко хочет помочь Зеленскому с Донбассом
12:31
Как Трамп шантажировал Зеленского: что мы узнали из опубликованной переписки дипломатов США
12:19
Оторванные головы и скошенные деревья: известны жуткие детали крушения самолета возле Львова
12:08
В Раде назвали ключевое условие для встречи "нормандской четверки" Видео
12:05
Адвокат из РФ поможет Порошенко отбиваться от Портнова и ГБР Видео
12:04
"Слегла": Наталью Бочкареву парализовало из-за скандала с наркотиками Видео
11:50
"Бацька" дал громкое обещание Зеленскому
11:38
Незабываемое событие, гениальные мысли: кому гороскоп на сегодня сулит очень светлый день
11:29
Кучма – первый президент и 300 нардепов: помощница Тищенко дала первое интервью
11:27
"Волчицы - не овцы": к Олегу Виннику на концерт пожаловали радикалы
11:27
Рада назначила новый состав Центризбиркома Видео
11:24
Новосад объявила о переходе всех русских школ на украинский язык Видео
11:11
Крушение самолета Ан-12: все подробности и возможные причины трагедии Фото Видео
11:07
Началась встреча Зеленского и Лукашенко, онлайн-трансляция
10:58
Конституция, шаурма и подписи: украинцы могут поиграть с Зеленским
10:25
В Киев прибыла "шишка" из Госдепа США по вопросам конфликтов
10:16
В Штатах подтвердили поставку Javelin Украине Видео
09:50
В банках Украины "рухнул" курс доллара
09:37
Авиакатастрофа под Львовом: стало известно число погибших Фото
09:30
Выбор матери 2019: что было в 15 и 16 сериях сериала Видео
09:06
Под Львовом совершил аварийную посадку самолет, есть погибшие Фото
09:01
Зеленскому спрятаться и отсидеться не удастся мнение
08:57
"Очень тяжелые": полковник рассказал о последствиях отставки Волкера Видео
08:39
Перед встречей Зеленского и Лукашенко Украина отпустила белорусского шпиона
08:26
Почему Путин согласился продлить транзит газа через Украину мнение
08:05
Венгрия забирает назад розданные на Закарпатье паспорта: известна причина Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять