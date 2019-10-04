"В парламенте остается только др***ть": Дубинский поскандалил с Разумковым из-за МВФ

Александр Дубинский упрекнул Разумкова в изменении его позиции в отношении НБУ после выборов / facebook.com/yan.dobronosov

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский, который недавно возмутил украинцев тем, что ел из судочка прямо в зале заседаний парламента, устроил словесную перепалку со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Причиной конфликта, о котором рассказал сам Дубинский в своем Telegram- канале, стал тот факт, что Разумков отказался ставить на голосование вопрос о вынесении в зал проекта по созданию следственной комиссии по НБУ/Фонду гарантирования. Нардеп припомнил Разумкову, что тот говорил в апреле 2019 года во время избирательной кампании.

"Если мы говорим о Национальном банке, сначала нужно провести аудит того, что было сделано, и тех реформ – или которые называются реформами – и понять, кто за что должен быть награжден или, может быть, не очень награжден", - заявлял тогда теперешний спикер парламента.

Разумков агрессивно ответил нардепу, после чего между ними началась перепалка.

"Теперь на заседании фракции господин Разумков просто отказался ставить на голосование вопрос о вынесении в зал проекта по созданию следственной комиссии по НБУ. И сообщил, что пояснит такое решение исключительно в письменной форме. Ну, что же. Если спикер хочет довести ситуацию до абсурда и письменных ответов, то я подготовлю соответствующий запрос к руководству Верховной Рады", - отметил Дубинский.

Нардеп также заявил, что народу Украины необходимо "объяснить причину бездействия власти по расследованию преступлений Гонтаревой и Ко по разграблению банков и расхищению средств вкладчиков". Дубинский упрекнул Слугу народа в обслуживании интересов МВФ и предложил сменить название партии.

"Если это прямое указание МВФ – надо так и сказать, официально. Чтобы "слуги народа" знали, что в парламенте им остается только др***ть. Если МВФ, конечно, не против", – отметил Дубинский.

"Слуга МВФ. Мне кажется, это более точное название для нашей партии", – добавил он.

Позже скандал нашел свое продолжение – к нему присоединился глава парламентской партии Слуга народа Давид Аархамия.

"Когда Дубинский продаст все свои машины и передаст деньги в бюджет, мы сможем отказаться от МВФ", - процитировал Дубинский Арахамию.

"В принципе, теперь вам понятен интеллектуальный уровень парламентской дискуссии во фракции?", - еще больше разозлился Дубинский.

Напомним, ранее народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский "засветился" в парламенте в футболке, которая явно демонстрировала его тягу к революциям.

Как сообщал Главред, 2 октября народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива шокировал непристойным поведением прямо в зале заседаний Верховной Рады. Нардепа засняли на камеру в момент рукоблудства. Звездой эротических фантазий Кивы оказалась модель из Одессы Юлия Панкратова. Позже девушка заявила, что даже не знакома с Кивой.