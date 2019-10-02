"Рукоблудство" Кивы: кто возбудил нардепа ОПЗЖ на рабочем месте

Юлия Пакратова / facebook.com/juliya.july.5

Украинские СМИв среду, 2 октября, буквально взорвались публикациями о непристойном поведении народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Ильи Кивы в зале заседания Верховной Рады. Видео, на котором Кива "рукоблудил", разлетелось со скоростью света.

По данным ресурса Обозреватель, возбудившей нардепа девушкой оказалась модель из Одессы Юлия Панкратова. Ее удалось отыскать, потом что бесстыдник засветил ее фото на камеру.

Согласно ее страничке в Facebook, девушка занимается организацией конкурсов красоты и тесно связана с модельным бизнесом. Кроме того, отмечено, что одесситка на данный момент не состоит в отношениях.

Вот несколько фото горячей красотки:

Напомним, что помощником народного депутата Украины от партии Слуга народа Алексея Мовчана стала 25-летняя танцовщица Валерия Гриценко.