  1. Главная
  3. Украина

"Рукоблудство" Кивы: кто возбудил нардепа ОПЗЖ на рабочем месте

2 октября 2019, 21:49

СМИ отыскали в социальных сетях девушку, которая довела народного избранника до скандала.

Юлия Пакратова
Юлия Пакратова / facebook.com/juliya.july.5

Украинские СМИв среду, 2 октября, буквально взорвались публикациями о непристойном поведении народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Ильи Кивы в зале заседания Верховной Рады. Видео, на котором Кива "рукоблудил", разлетелось со скоростью света.

По данным ресурса Обозреватель, возбудившей нардепа девушкой оказалась модель из Одессы Юлия Панкратова. Ее удалось отыскать, потом что бесстыдник засветил ее фото на камеру.

Согласно ее страничке в Facebook, девушка занимается организацией конкурсов красоты и тесно связана с модельным бизнесом. Кроме того, отмечено, что одесситка на данный момент не состоит в отношениях.

Вот несколько фото горячей красотки:

  • Юлия Пакратова facebook.com/juliya.july.5
  • Юлия Пакратова facebook.com/juliya.july.5
  • Юлия Пакратова facebook.com/juliya.july.5
  • Юлия Пакратова facebook.com/juliya.july.5
  • Юлия Пакратова facebook.com/juliya.july.5
  • Юлия Пакратова facebook.com/juliya.july.5
  • Юлия Пакратова facebook.com/juliya.july.5
  • Юлия Пакратова facebook.com/juliya.july.5
  • Юлия Пакратова facebook.com/juliya.july.5
  • Юлия Пакратова facebook.com/juliya.july.5
  • Юлия Пакратова facebook.com/juliya.july.5

Напомним, что помощником народного депутата Украины от партии Слуга народа Алексея Мовчана стала 25-летняя танцовщица Валерия Гриценко.

фото скандал видео Илья Кива
Сейчас вы просматриваете новость «"Рукоблудство" Кивы: кто возбудил нардепа ОПЗЖ на рабочем месте». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:23
"Идеальный" разговор с Зеленским: злой Трамп потребовал снять завесу тайны со стукача
22:12
"Судья - п***рас": на матче Кубка Украины разгорелся скандал
22:09
Пошел по наклонной: ставший геем парень хочет засудить Apple за это
21:49
"Рукоблудство" Кивы: кто возбудил нардепа ОПЗЖ на рабочем месте Фото Видео
21:42
"Кто-то не хочет в тюрьму и собрал Майдан": под Офисом президента собрались активисты Видео
21:18
Маркарова "обрадовала" заявление по МВФ
21:03
Вернуть Крым и Донбасс: Зеленский запустил работу специальной Комиссии
20:49
Франция присвоила подписание "формулы Штайнмайера" "нормандской четверке"
20:30
Выбор матери 2019: что было в 13 и 14 сериях сериала Видео
20:20
Розовый блонд – стильное окрашивание волос 2019-2020 со вкусом свободы - фото Фото Видео
20:15
Джентльмен 2020: Дата выхода, сюжет и актеры фильма Видео
20:06
Источник кучи проблем, подрыв здоровья, потери: кому гороскоп на завтра сулит тяжелый день
19:47
Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на новогодние праздники
19:18
"Любимая пустолайка Петюни" заснул прямо в Раде, как "шоколадный": курьезное видео Видео
19:15
Модный оливковый маникюр – красивые идеи дизайна для осени 2019 - фото Фото Видео
19:07
Украина спустя 4 года вернулась к покупке электроэнергии у РФ
18:50
"Раздвоение личности?": Порошенко "забыл", как топил за "формулу Штайнмайера" еще три года назад Видео
18:47
"Плешивый" Путин примерил на себя "рубаху" господина Зеленского
18:37
Зеленский на "секретной встрече" рассказал главам фракций то, что "не мог сказать обществу"
18:25
"Ниче себе мини": Алла Пугачева взбудоражила фантазию
18:19
"Подрочил и вытерся об носки": Кива мастурбировал в Раде после переписки с моделью из Одессы
18:12
"Поросенка пора в духовку": "джигит" Саакашвили пожаловался в ГПУ на "похитителя" Порошенко
18:05
Меркель сделала важное заявление по отмене санкций против РФ
17:51
"Не ори!": в Днепре коп "вмазал" девушке по лицу, инцидент попал на видео Видео
17:35
"Формула Штайнмайера": требование Вакарчука взволновало главу МИД РФ
17:33
Шум вокруг Зеленского и Трампа: Помпео признался, что "держал свечку"
17:27
Очковтирательство: представитель Заворотнюк срочно отказался от своих слов
17:05
Суд снова арестовал активы Порошенко – Портнов Видео
17:04
"Пиндосы шуток не понимают": "дурачек ботоксный" Путин оценил скандал вокруг Трампа и Зеленского
16:43
Джокер 2019 премьера в Киеве: сеансы, билеты, где смотреть Фото Видео
16:39
Я вас люблю: Том Круз после Одессы посетил еще один город Фото
16:36
"Не я, а он вечерний м*дозвон": Соловьев покатил бочку на Зеленского из-за песни Гребенщикова
16:30
Путин согласился подписать договор с Украиной по транзиту газа: названо условие Видео
16:12
Гончарук анонсировал массовые чистки в рядах фискалов: подробности
16:05
"Как-то неприлично": Дубинский расхаживал по залу Рады с судочком и ел - видео Видео
16:00
В Финляндии во время кровавой резни погибла украинка Видео
15:59
Социологи рассказали, сколько украинцев не понимают в принципе формулу Штайнмайера
15:47
В Брюсселе высказали все о подписании "формулы Штайнмайера"
15:41
"На Рябошапке шапка горит": ГПУ собирается объявить "сцыклу" Порошенко подозрение Видео
15:34
День защитника Украины 2019: выходной или нет – как отдыхает страна Видео
15:19
СМИ: Кабмин готовит возвращение Арсения Яценюка
15:13
Новый ЦИК: названы 18 кандидатур от Слуги народа Видео
14:51
Даем распоряжение полиции: в Кабмине приняли важное решение по "евробляхам"
14:33
Эксперт пояснил, почему курс доллара попер вверх
14:12
Кравчук указал Зеленскому на ошибку при подписании "формулы Штайнмайера"
14:06
Выборы в Раду: нардепы забрали госфинансирование у партий-"лузеров"
14:06
Умер легендарный чешский певец Карел Готт Видео
13:38
Что смотреть осенью: все лучшие сериалы октября Видео
13:37
Формула Штайнмайера: пресс-секретарь Кучмы выложила фото оригинального текста
13:35
"Требуем четких ответов": злой Вакарчук поставил Зеленскому ультиматум Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять