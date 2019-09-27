Танцовщица из турецких отелей стала помощницей нардепа от Слуги народа

Помощником народного депутата Украины от партии Слуга народа Алексея Мовчана, избранного по 150-му округу в Полтавской области, стала 25-летняя танцовщица Валерия Гриценко.

До своего назначения девушка активно искала работу организатора мероприятий и просила за свои услуги 10 тысяч гривен, говорится в материале Радио Свобода.

Гриценко окончила Харьковскую государственную академию культуры по специальности хореограф-постановщик. Она имеет опыт работы в качестве танцовщицы в турецких отелях и на круизном лайнере.

Позднее она стала предоставлять свои услуги в качестве свадебного организатора.

Гриценко стала помощницей Мовчана, заключив соответствующий трудовой договор. О своей новой работе она также рассказала в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп от Слуги народа Николай Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель.