Инфантильные долбо*бы: "слуга народа" жестко прошелся по родителям школьников

Максим Бужанский / facebook.com/Максим Бужанский

Народный избранник от Слуги народа Максим Бужанский угодил в скандал, назвав родителей учеников одной из школ Днепра "инфантильными долбо*бами". По его мнению, родители детей могли бы и сдать деньги на закупку люков для территории школы.

"Школа, 1000 учеников. На территории школы 20 (двадцать!!!) открытых люков. Так себе лотерея, сколько из тысячи детей рискует сломать себе ноги каждый день", – написал "слуга народа" в Facebook.

При этом он указал, что он как депутат от 25 округа обеспокоен учебными заведениями и больницами. Также он Бужанский указал, что стоимость одного люка примерно – 500 гривен, и предложил директору учебного заведения собрать необходимую сумму с родителей, а не ждать помощи от власти.

"Ужас в глазах – нет, они категорически против, мы еле заставили их купить в школу несколько десятков перегоревших лампочек. Сказал директору, что, если не хватит на люки, я их куплю сам, не разорюсь. Но приду на собрание и скажу родителям, что они долбо*бы. Инфантильные, причем. Мне не пох*р, что их дети могут сломать ноги, – им пох*р", – заявил народный избранник.

Спустя какое-то время Бужанский написал еще один пост, в котором попытался оправдаться и извинился за свои слова.

"Простите за "д*лбо*бов", неправ однозначно. Ловите "инфантилов" тогда. Вот это уже 100%", – подытожил "слуга народа".