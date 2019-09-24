В Киевской школе медным купоросом отравились много детей: названа причина

Школьник вляпался в неприятную историю, спровоцировав массовое отравление своих одноклассников.
В Киеве семеро школьников попали в больницу из-за отравления медным купоросом.
Ученики школы, которая находится по улице Стельмаха Голосеевского района, в возрасте 10-11 лет попробовали ядовитое вещество на вкус, которое принес их одноклассник, передает Обозреватель.
Дети массово стали интересоваться порошком синего цвета, который широко используется в саду и огороде, и является крайне ядовитым для человека.
Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заверил, что о здоровье детей беспокоиться не стоит – они живы и уже здоровы.
"Вещество принес в школу один из учеников, в результате чего восемь детей начали пробовать его на вкус. В итоге семеро из них были доставлены в больницу. Угрозы жизни и здоровью нет", – отметил он.
Ранее в хмельницком аквапарке "траванулось" много детей: названа возможная причина.