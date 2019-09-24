В Киевской школе медным купоросом отравились много детей: названа причина

Массовое отравление произошло в одной из школ Киева / УНИАН

В Киеве семеро школьников попали в больницу из-за отравления медным купоросом.

Ученики школы, которая находится по улице Стельмаха Голосеевского района, в возрасте 10-11 лет попробовали ядовитое вещество на вкус, которое принес их одноклассник, передает Обозреватель.

Дети массово стали интересоваться порошком синего цвета, который широко используется в саду и огороде, и является крайне ядовитым для человека.

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заверил, что о здоровье детей беспокоиться не стоит – они живы и уже здоровы.

"Вещество принес в школу один из учеников, в результате чего восемь детей начали пробовать его на вкус. В итоге семеро из них были доставлены в больницу. Угрозы жизни и здоровью нет", – отметил он.

Ранее в хмельницком аквапарке "траванулось" много детей: названа возможная причина.