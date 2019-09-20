Массовое отравление в Одессе: более 50 детей подхватили кишечную инфекцию в школе

На стационарном лечении находится 5 учеников / УНИАН

В Одессе после посещения школьной столовой в школе №11 в больницу обратилось 53 ученика.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в результате отравления госпитализированы 5 детей.

"19 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратилось 53 ученика школы № 11 г.Одесса, которые употребляли пищу в школьной столовой. По состоянию на 7.00 20 сентября на стационарном лечении находится 5 человек", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Читайте такжеОтравление в лагере под Одессой: 53 ребенка подхватили дизентериюПроводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как пишет odessa.online, в инфекционную больницу школьники обращались с признаками кишечной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Одессы, у 13 из обратившихся за медицинской помощью диагностировали сальмонеллез.

Напомним, ранее сообщалось, что на Винничине уложили на больничные койки более 20 человек.