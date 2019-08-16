Испорченный отдых: на Прикарпатье массово отравились дети

16 августа 2019, 08:50

13 из 30 детей, которые отдыхали в частной усадьбе, попали в больницу.

Массовое отравление
Массовое отравление детей произошло на Прикарпатье / УНИАН

Неспокойной выдалась ночь с 15 на 16 августа для частной усадьбы Горицвит в с. Верхний Ясеней Верховинского района в Ивано-Франковской области. Там произошло массовое отравление детей.

По информации, 13 детей срочно были госпитализированы в медучреждение.

"В ночь с 15 на 16 августа в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 13 детей (2003 - 2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе "Горицвит" в с. Верхний Ясеней Верховинского района (всего в усадьбе отдыхает 30 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении ГСЧС.

Читайте такжеВ Крыму в пансионате массово отравились отдыхающие из "ЛНР"Напомним, ранее жители Виннитчины смачно покушали в храме и массово загремели в больницу. "В течение 10-11 августа в Ямпольскую ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 11 человек (из них 3 ребенка), которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского Храма в с. Должок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)", - говорится в сообщении ГСЧС.

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