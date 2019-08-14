"Опасная свадьба": на Закарпатье десятки людей попали в больницу

На Закарпатье на свадьбе произошло массовое отравление / УНИАН

В Закарпатской области после гуляний на свадьбе в селе Слобода Береговского района в больницу попали десятки гостей.

В понедельник и во вторник, 12-13 августа, с признаками пищевого отравления госпитализированы гости, которые ели в сельском ресторане, сообщили в ГСЧС.

По данным ведомства, 29 человек попали в Береговскую Центральную райбольницу, восемь из госпитализированных - дети.

"... с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек..., которые 10 августа принимали пищу на свадьбе в ресторане Семейный уют в с. Слобода... (всего находилось 190 человек)...", - отметили спасатели.

Ранее сообщалось, что в селе Должок Ямпольского района Винницкой области прихожане ели на территории Крестовоздвиженского храма, трапеза закончилась массовым отравлением – в больницу попали 11 человек.