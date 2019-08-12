Жители Виннитчины смачно покушали в храме и массово загремели в больницу

12 августа 2019, 09:52

В Ямпольскую ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 11 человек.

Массовое отравление
Массовое отравление произошло в храме на Виннитчине / УНИАН

В Винницкой области люди отравились едой в храме.

По информации, в Ямпольском районе области в селе Должок прихожане Крестовоздвиженского Храма употребляли пищу на его территории.

Церковная трапезна завершилась массовой госпитализацией – 11 человек оказались на больничных койках в Ямпольской центральной районной больнице.

Отметим, среди пострадавших – трое детей.

Стало известно, что всем 11 "любителям поесть в храме" постаивли предварительный диагноз острый гастроэнтероколит.

"В течение 10-11 августа в Ямпольскую ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 11 человек (из них 3 ребенка), которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского Храма в с. Должок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)", - говорится в сообщении ГСЧС.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Читайте такжеОтравление Алибасова: Сын сделал официальное признаниеНапомним, ранее в Крыму в пансионате массово отравились отдыхающие из "ЛНР". После нескольких дней пребывания в пансионате Лазурный, что расположен в Алуште, часть отдыхающих обнаружили у себя симптомы ротавирусной инфекции – температуру, рвоту, рези в животе, диарею, слабость.

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храм отравление Винницкая область новости Украины
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