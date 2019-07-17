В Крыму в лагере отравились десятки детей, трое — в реанимации

В Крыму в лагере отравились дети / riakchr.ru

В Евпатории (захваченный Россией Крым) в оздоровительном лагере отравились десятки детей, трое — попали в реанимацию.

Во вторник, 16 июля, из лагеря госпитализированы 34 ребенка, пишет ТАСС со ссылкой на данные администрации Евпатории.

Начальник лагеря Ренат Каюмов сообщил, что всего к медикам за помощью обратились около 40 детей, у них была диарея и рвота, причину — выясняют специалисты.

"Ранее претензий не было… Лагерь продолжает работу в штатном режиме, дети уложены спать (всего в лагере находятся около 700 детей — Ред.)", — добавил начальник.

Ранее сообщалось, что в Сергеевке Одесской области в Оздоровительно-спортивном лагере Медик-2 Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану отравились более 50 детей.