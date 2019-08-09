В Крыму в пансионате массово отравились отдыхающие из "ЛНР"

В одном из лагерей Алушты массово отравились отдыхающие из "ЛНР" / Reuters

Жители "ЛНР" отправились по профсоюзным путевкам в оккупированный Крым, но отдых неожиданно обернулся неприятным происшествием – взрослые и дети массово заразились ротавирусной инфекцией.

Как рассказала жительница оккупированного Луганска Сегодня, после нескольких дней пребывания в пансионате Лазурный, что расположен в Алуште, часть отдыхающих обнаружили у себя симптомы ротавирусной инфекции – температуру, рвоту, рези в животе, диарею, слабость.

"Особенно пострадали дети дошкольного возраста, болезнь у которых продлилась до пяти дней в острой форме. Хозяин базы отвозил обратившихся в инфекционное отделение Алушты, предупреждая называть вымышленный адрес проживания", - отметила жительница Луганска.

По ее словам, персонал и сотрудники пансионата почти все переболели ротавирусной инфекцией.

"Это, вероятно, связано с отсутствием медицинских книжек у работников, набранных также в "республиках", – отметила отдыхающая.

Ранее в Крыму в лагере отравились десятки детей, трое — в реанимации.