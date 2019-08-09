"Обоссаный и кривой": в Крыму открыли очередной памятник оккупантам

В сети потешаются над странно выглядящим "солдатом".
В Крыму в городе Белогорск оккупанты провели церемонию открытия памятника солдату – лично приехал стянуть белое полотно с жуткого монумента глава Крыма Владимир Константинов.
Фото с церемонии на своей странице в Twitter выложил блогер Крымская жужелица.
На снимках "солдат" наряжен в военную форму, каску, бронежилет, к тому же он оснащен рацией.
"В Карасубазаре (Белогорск) с участием городской комендатуры и клоунов гауляйтер Константинов открыл памятник рашисту-оккупанту, чтобы ускорить мифологизацию событий "крымской весны". Когда деоккупируем Крым, все это пойдет на помойку", - написал блогер.
В сети бурно отреагировали на такое "произведение искусства", назвав памятник кривым.
"Ну и памятник! Какая-то блевотина!", "Трэш просто. Мой малой из пластилина лучше лепит", "Что-то оно какое-то обоссаное и кривое. В топку нах*й", "На 4-ю фотку гляньте. Там прообразы, это с них лепили это чудо", - писали юзеры соцсети.
Ранее в Крыму патриоты подняли флаг Украины, опубликовано видео.