"Обоссаный и кривой": в Крыму открыли очередной памятник оккупантам

В Крыму открыли новый памятник оккупантам / twitter/crimea2042

В Крыму в городе Белогорск оккупанты провели церемонию открытия памятника солдату – лично приехал стянуть белое полотно с жуткого монумента глава Крыма Владимир Константинов.

Фото с церемонии на своей странице в Twitter выложил блогер Крымская жужелица.

На снимках "солдат" наряжен в военную форму, каску, бронежилет, к тому же он оснащен рацией.

Новый памятник выглядит крайне жутко / twitter/crimea2042

"В Карасубазаре (Белогорск) с участием городской комендатуры и клоунов гауляйтер Константинов открыл памятник рашисту-оккупанту, чтобы ускорить мифологизацию событий "крымской весны". Когда деоккупируем Крым, все это пойдет на помойку", - написал блогер.

В Белогорске прошла церемония открытия памятника солдату-оккупанту / twitter/crimea2042

В сети стали подшучивать: именно с изображенных на фото людей и лепили памятник / twitter/crimea2042

В сети бурно отреагировали на такое "произведение искусства", назвав памятник кривым.

"Ну и памятник! Какая-то блевотина!", "Трэш просто. Мой малой из пластилина лучше лепит", "Что-то оно какое-то обоссаное и кривое. В топку нах*й", "На 4-ю фотку гляньте. Там прообразы, это с них лепили это чудо", - писали юзеры соцсети.

Ранее в Крыму патриоты подняли флаг Украины, опубликовано видео.