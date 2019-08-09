В Крыму патриоты подняли флаг Украины, опубликовано видео

В крымском городе поднят украинский флаг / facebook.com/cobritob

В пятницу, 9 августа, в захваченной Россией Автономной республике Крым местные патриоты подняли флаг Украины.

Сегодня активисты подняли украинский флаг в городе Судак, написал советник председателя Херсонской областной госадминистрации Богдан Ковалев в Facebook.

По его словам, патриоты подняли флаг Украины, чтобы почтить память четырех защитников нашей страны, которые 6 августа погибли на Донбассе в зоне операция Объединенных сил.

"Сегодня утром на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят украинский флаг… Слава Украине!", - сообщил Ковалев.

Опубликовано Bogdan Kovalev Четверг, 8 августа 2019 г.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Украины. Позже слова главы государства прокомментировал первый замглавы комитета Совета федерации (верхняя палата Федерального собрания РФ - парламент) по международным делам Владимир Джабаров - назвал единственное условие возврата полуострова Украине.