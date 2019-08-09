В Крыму патриоты подняли флаг Украины, опубликовано видео

В Крыму активисты почтили память четырех украинских воинов, погибших в зоне ООС на Донбассе, сообщил советник главы Херсонской ОГА.
В пятницу, 9 августа, в захваченной Россией Автономной республике Крым местные патриоты подняли флаг Украины.
Сегодня активисты подняли украинский флаг в городе Судак, написал советник председателя Херсонской областной госадминистрации Богдан Ковалев в Facebook.
По его словам, патриоты подняли флаг Украины, чтобы почтить память четырех защитников нашей страны, которые 6 августа погибли на Донбассе в зоне операция Объединенных сил.
"Сегодня утром на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят украинский флаг… Слава Украине!", - сообщил Ковалев.
Опубликовано Bogdan Kovalev Четверг, 8 августа 2019 г.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Украины. Позже слова главы государства прокомментировал первый замглавы комитета Совета федерации (верхняя палата Федерального собрания РФ - парламент) по международным делам Владимир Джабаров - назвал единственное условие возврата полуострова Украине.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.