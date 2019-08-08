В России назвали единственное условие возврата Крыма Украине

Крым вернется в Украину только при одном условии, сообщили в Совфеде / Reuters

Первый заместитель главы комитета Совета федерации (верхняя палата Федерального собрания РФ - парламент) по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Крым вернется в Украину только при одном условии.

Крым снова станет украинским, если не будет Российской Федерации, сказал политик RT, комментируя слова президента Владимира Зеленского о возвращении полуострова.

По словам Джабарова, Россия никогда не перестанет существовать.

"…Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать…", - сказал он.

Политик утверждает, что для РФ неприемлем вариант возвращения Крыма под контроль Киева. "…Если же Владимир Зеленский будет настаивать на данной теме, отношения России и Украины продолжат находиться в тупике", – заявил первый замглавы комитета Совфеда.

Напомним, Владимир Зеленский в Турции принял участие в открытии Центра крымскотатарской диаспоры и заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины.