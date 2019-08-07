Крым вернется в Украину: Зеленский в Турции сделал громкое заявление

Зеленский в Турции заявил, что Крым вернется в Украину / president.gov.ua

7 августа, в среду, в Турции во время открытия Центра крымскотатарской диаспоры глава украинского государства заявил, что вскоре на законодательном уровне примут положение об упрощении получения разрешения для посещения оккупированного Крыма.

"Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами ...Также, мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - сказал Зеленский.

Отметим, в настоящее время иностранцы для официального визита в аннексированный Крым, согласно законам Украины, должны получить официальное разрешение. Пересекать границу в неустановленных местах в обход официальных пунктов пропуска запрещено, передает УП.

Читайте также"Говно с глазурью": в Сети показали, как "руснявые ублюдки" убивают Крым - фотоПо словам Зеленского, оккупационные власти в Крыму пренебрегает идентичностью крымских татар. Кроме того, украинский гарант отметил, что Крым обязательно вернется в состав Украины, сообщил на своей странице в Twitter глава посольства Украины в этой стране Андрей Сибига.

Напомним, в среду, 7 августа, украинский президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.

Соответствующее сообщение на своей странице в сервисе микроблогов в Twitter опубликовал глава посольства Украины в этой стране Андрей Сибига. Свой твит он проиллюстрировал фотографией с прибытием Владимира Зеленского.

"Первый официальный визит Зеленского в Турецкую республику начался — впереди насыщенная программа и важные встречи!" — написал дипломат.