Зеленский прилетел с визитом в Турцию - опубликовано фото

Владимир Зеленский в Турции / twitter.com/andrii_sybiha

В среду, 7 августа, украинский президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.

Соответствующее сообщение на своей странице в сервисе микроблогов в Twitter опубликовал глава посольства Украины в этой стране Андрей Сибига. Свой твит он проиллюстрировал фотографией с прибытием Владимира Зеленского.

"Первый официальный визит Зеленского в Турецкую республику начался — впереди насыщенная программа и важные встречи!" — написал дипломат.

Напомним, ранее к визиту Владимира Зеленского в Черкассах высушили лужи. До этого спецпредставитель Госдепа Курт Волкер рассказал о подготовке визита Зеленского в США.