К визиту Зеленского в Черкассах высушили лужи: в сеть слили видео

К приезду Зеленского в Черкассах сушили лужи / скриншот

В среду, 31 июля, глава украинского государства Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Черкассы

Отметим, в планах президента - посетить местный аэропорт, а также проверить дорогу Р-10 и выступить в сессионном зале облгосадминистрации.

Отметим, в городе к визиту президента, который ранее словесно выпорол и.о. главы Николаевской ОГА, решили подготовиться к визиту президента в лучших традициях прошлой власти.

Стало известно, что аккурат к приезду Зеленского коммунальные службы устроили настоящую борьбу с лужами прямо у здания облгосадминистрации.

На видео, которое слил в Сеть местный житель, отчетливо видно, как работники "высушивают" лужи при помощи метлы и совка.

В комментариях под видео кто-то заявил, что надо было просто размести воду по асфальту.

"Пф, старий армєйський способ - мєтлой розмєсти по асфальту калюжу, на сонці випаруєцця )))", - сказал Алекс Рыбалка.

Напомним, ранее руководитель Николаевского областного совета Виктория Москаленко опростоволосилась на встрече с Зеленским. В ходе посещения главой государства Николаевского судостроительного завода, журналист задала ему вопрос и ткнула на главу областного совета, которая в это время была рядом, что во время предвыборной компании Виктория Москаленко выступала с жесткой критикой в адрес Зеленского. Журналистка спросила, высказывала ли Москаленко такую же позицию.

Читайте такжеЗеленский взял себе в советники участника Битвы экстрасенсов - видеоНа это некогда дерзкая Москаленко удивилась и стала утверждать, что считает Зеленского гарантом Конституции. Но журналисты напомнили, что глава облсовета назвала его "малороссом".