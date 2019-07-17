"Николаев - самый бандитский город". Это нормально?": Зеленский словесно выпорол и.о. главы Николаевской ОГА

Зеленский наехал на и.о.главы Николаевской ОГА / НикВести

17 июля, в среду, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Николаев потребовал, чтобы и. о. главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Также стало известно, что Зеленский сравнил с бандитами чиновников Николаевской области.

"Вы же работаете на них (на николаевцев, - прим.)! Ваша зарплата - это они платят налоги! Вы же это понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги. Если бы вы не были первым замом, я бы вам поверил. А вы были первым замом, все прекрасно знаете. Все говорят, Николаев - бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: "Лети в Николаев - это самый бандитский город". Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно? - сказал Владимир Зеленский, обращаясь к Вячеславу Боню, передает НикВести.

По информации, чиновник согласился написать заявление об отставке.

"Если нужно написать заявление по собственному желанию, я его сегодня готов написать", - сказал Бонь.

"Да, пишите! Договорились", - парировал ему Зеленский.

Что касается нового руководителя области, то президент признался, что кандидатуры у него нет. И предложил присутствующим самим предложить возможных кандидатов на пост главы Николаевской ОГА и прислать ему список.

Читайте также"Я этого дебила тянул, не прощу": обиженный на Зеленского "разбойник" из горсовета Борисполя собрался в судОтметим, по информации пресс-службы президента Украины, 17 июля Зеленский приехал с однодневной рабочей поездкой в ​​Николаевскую область.

В Николаеве глава государства должен изучить состояние инфраструктуры и условия функционирования международного аэропорта. Также в планах Зеленского осмотр покрытия участка дороги М14 (Николаев - Кропивницкий).

Кроме того, Президент запланировал посетить Николаевский судостроительный завод, где заслушает предложения по дальнейшему использованию недостроенного крейсера "Украина" и ознакомится с состоянием выполнения государственной программы строительства кораблей класса "корвет".

Напомним, ранее Владимир Зеленский "наехал" на и.о. главы ГФС Александра Власова и указал на дверь.