"Вы считаете, что я идиот?": Зеленский "наехал" на и.о. главы ГФС и указал на дверь

13 июля 2019, 14:04

Исполняющий обязанности председателя Госфискальной службы согласился уйти в отставку.

Зеленский новости — Владимир Зеленский обвинил и.о. главы ГСФ Александра Власова во лжи и попросил его уволиться
Владимир Зеленский обвинил и.о. главы ГСФ Александра Власова во лжи и попросил его уволиться / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обвинил исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова во лжи и попросил написать заявление об увольнении с должности.

И.о. главы ГФС написал в Facebook, что после просьбы уволил таможенников, а сам отправил их в отпуск, сказал глава государства в Одессе во время совещания по вопросам развития морских портов Украины.

После обвинения, выдвинутого украинским лидером, чиновник попытался оправдаться, однако Зеленский жестко ему ответил: "Вы считаете, что я идиот, действительно?".

"Господин Власов… мы с вами договорились, что вы уволите людей, таможенников, если они сами не уйдут, если они сами не пойдут на написание заявления об увольнении… После этого я увидел ваш пост в Фейсбуке и очень радовался — действительно нормальный человек да, появился, я увидел, что вы их уволили", — поделился президент.

Глава государства сказал, что потом узнал из документов, что таможенники отправлены в отпуск. "А потом попросил предоставить мне документы реальные, чтобы я увидел, и они не совпадали с вашим постом в Фейсбуке. То есть вы людей отправили в отпуск…", — заявил Зеленский.

Власов пытался оправдаться. "За тот короткий срок цель достигнута — они освобождены от исполнения обязанностей… два должностных лица пошли в отпуск… по состоянию здоровья близких родственников…", — утверждал он.

"Вы считаете, что я идиот, действительно?.. Ну, хорошо, я. Вы нас всех считаете идиотами?" — отреагировал на оправдание украинский лидер.

"Нет, господин президент", — сказал Зеленскому и.о. главы ГФС.

После этого они обменялись репликами. Зеленский сказал Власову: "Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление о вашем увольнении", а чиновник коротко ответил —  "Есть, господин президент". 

Ранее Владимир Зеленский призвал руководителей Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областных таможен написать заявления об увольнении. Позже президент спросил Александра Власова, сможет ли он уволить этих руководителей, если они откажутся писать заявления об увольнении по собственному желанию. И.о. главы ГФС ответил, что сможет уволить глав таможен ряда областей.

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Одесса увольнение ГФС Владимир Зеленский Александр Власов
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