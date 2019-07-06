"Мычание уже вот тут стоит": Зеленский решил обезглавить четыре таможни

6 июля 2019, 16:56

Президент обратился к руководителям Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областных таможен.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал руководителей Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областных таможен написать заявления об увольнении.

"Мне кажется, что мы очень долго и много лет слышим, что нам надо делать, и не делаем. Мужчины, мы же мужскую беседу ведем? Скажите, пожалуйста, если вы не можете остановить контрабанду, почему вы не уволитесь? Если вы не можете это остановить, почему вы там работаете? Очень маленькие заработные платы. Зачем вы это делаете?", - подчеркнул президент во время рабочего совещания в Ужгороде.

После заслушивания докладов руководителей и исполняющих обязанности руководителей областных таможен (в частности, Черновицкой, Волынской, Львовской) по борьбе с контрабандой президент еще раз поднял вопрос об их увольнении, передает УНИАН.

"У нас нет времени... У нас всего пять лет. Слушайте, это мычание уже вот тут стоит. Если можно, я думаю, что главные сложности - это люди. У меня к вам просьба: написать заявления об увольнении", - сказал он.

Читайте такжеЗеленский назначил нового губернатора ЛьвовщиныТакже Зеленский спросил у исполняющего обязанности руководителя Государственной фискальной службы Александра Власова, может ли он уволить этих руководителей, если они откажутся писать заявления об увольнении по собственному желанию.

В ответ Власов сначала сказал, что "это должно быть мужским решением".

На повторный вопрос президента руководитель ГФС ответил, что сможет их уволить.

Стоит отметить, что, кроме выше указанных руководителей таможен, Зеленский также обращался к руководителю Закарпатской таможни, который отсутствовал на совещании.

Напомним, ранее Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко.

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увольнение Закарпатье Владимир Зеленский таможня Ужгород Львовская таможня
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