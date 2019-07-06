Зеленский назначил нового главу Закарпатской облгосадминистрации

Игорь Бондаренко / zakarpattya.net.ua

Новым главой Закарпатской областной государственной администрации назначен Игорь Бондаренко.

Соответствующий указ президента Владимира Зеленского №492/2019 от 5 июля опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Бондаренко Игоря Самойловича председателем Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Другим своим указом президент освободил Ивана Дурана от временного исполнения обязанностей председателя Закарпатской ОГА.

Игорь Бондаренко родился в Крыму в 1964 году. Он является мукачевским предпринимателем, владельцем и основателем сети кондитерских с одноименным брендом.

Ранее Зеленский назначил Маркияна Мальского главой Львовской областной государственной администрации.

Напомним, указом Зеленского председателем Донецкой областной государственной администрации назначен Павел Кириленко.