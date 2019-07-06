Зеленский назначил нового губернатора Львовщины

Маркиян Мальский стал новым губернатором Львовщины / lviv.depo.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского главой Львовской областной государственной администрации.

Глава государства подписал указ о назначении Мальского губернатором Львовщины в пятницу, 5 июля, говорится на сайте президента.

Документ появился на сайте украинского лидера на следующий день — в субботу, 6 числа.

"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича председателем Львовской областной государственной администрации…", — отмечается в указе.

Напомним, в конце декабря 2014 года стало известно, что тогдашний президент Петр Порошенко назначил главой Львовской ОГА Олега Синютку, который, в частности, был первый заместителем мэра Львова Андрея Садового.

В конце апреля 2019-го, после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, Синютка заявил об уходе с поста губернатора.

Справка. Маркиян Мальский родился во Львове, ему 35 лет, женат и воспитывает двух сыновей. Мальский — адвокат, кандидат юридических наук, глава Западно-украинского филиала Адвокатского объединения Arzinger. С 2010 по 2014 он был послом Украины в Польше, а потом стал почетным консулом Австрии во Львове.