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Арестован: в РФ приняли решение в отношении путиниста Джигана

Алена Кюпели
14 октября 2026, 15:07
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В террористической России приняли важное решение в отношении некогда популярного артиста.
Джиган в рехабе
Путинист Джиган постепенно лишается всего / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джиган

Кратко:

  • Какое решение приняли в отношении Джигана
  • Откуда у него долги

Одиозный рэпер Джиган, который родом из Одессы, но поддерживает террориста Путина и до недавнего времени жил за счет блогерши Оксаны Самойловой и стрелял в свой домашний персонал, лишился своего дома.

Как пишут российские пропагандисты, его особняк арестовали за долги. Сам рэпер пока не прокомментировал эти новости.

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"Приставы арестовали дом Джигана в Подмосковье - за долги в 1,7 млн рублей (908 000 грн) по алиментам перед Самойловой. Это особняк, в котором артист расстрелял свой обслуживающий персонал. Постановление об аресте имущества Савеловский отдел судебных приставов выдал 12 октября. Долг копился с 2020 года.

В РФ арестовали дом путиниста Джигана
В РФ арестовали дом путиниста Джигана / Фото Mash

Дом площадью 1282 квадратов стоит в деревне Тимошкино в Красногорске, в закрытом поселке с вертолетной площадкой, летним театром и английским клубом. Цена недвижимости - до 350 млн рублей. Джигану она отошла по мировому соглашению, которое супруги заключили 1 апреля 2026 года", - передает источник.

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О персоне: Джиган

Джиган (настоящее имя - Денис Устименко-Вейнштейн) - рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе, сообщает Википедия. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.

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