Почему 15 октября нужно успеть совершить три важных дела: какой церковный праздник

Если в течение 15 октября успеть выполнить по меньшей мере три важных или полезных дела, это может принести благополучие и везение на длительное время.

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Какой церковный праздник 15 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Какой церковный праздник 15 октября

Что можно делать 15 октября

Что нельзя делать 15 октября

В четверг, 15 октября, православные верующие чтят память преподобного Евфимия Великого - святого, который прославился подвижнической жизнью, духовным наставничеством и, согласно церковному преданию, многочисленными чудесами. Он внес значительный вклад в развитие монашества и стал одним из известных защитников православного учения в V веке. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 15 октября

Будущий святой родился около 377 года в городе Мелитина, расположенном на территории исторической Армении, в пределах современной Турции. Его родителей звали Павел и Дионисия. Согласно житию, супруги долгое время не могли иметь детей и усердно молились о рождении ребенка.

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Когда у них появился сын, родители назвали его Евфимием. Это имя греческого происхождения связывают с радостью, благодушием и добрым расположением духа.

Отец мальчика умер, когда тот был еще ребенком. После этого мать решила посвятить его жизнь служению Богу и передала сына на воспитание местному епископу. Евфимий получил духовное образование, стал чтецом, а позднее был рукоположен в священники.

Уже в молодости он занимался делами монастырей своего края. Однако со временем стремление к уединению и молитве стало для него особенно сильным.

С именем Евфимия Великого связано немало преданий об исцелениях и помощи нуждающимся. Одно из наиболее известных рассказывает об арабском вожде Аспевете, сын которого страдал от тяжелой болезни.

Согласно церковному житию, после молитвы Евфимия мальчик выздоровел. Это событие настолько впечатлило Аспевета и его окружение, что вождь принял христианство и получил имя Петр. Впоследствии вместе с ним крестились и другие представители его народа.

Другое предание повествует о необычном умножении запасов пищи. Однажды в монастырь пришло много путешественников, однако продуктов для всех не хватало. После молитвы святого в амбаре, как рассказывает церковная традиция, обнаружилось достаточно хлеба, вина и масла, чтобы накормить всех гостей.

Евфимию также приписывают дар исцеления больных и способность поддерживать людей, обращавшихся к нему с верой.

Постепенно вокруг святого собирались ученики, желавшие вести монашескую жизнь под его руководством. Рядом с местом его уединения сформировалась монашеская община, которая со временем превратилась в лавру.

Евфимий требовал от монахов дисциплины, трудолюбия и смирения. Он учил, что молитва должна сочетаться с повседневным трудом, а человеку необходимо бороться с гордыней и другими страстями.

Святой также участвовал в богословских спорах, которые разделяли христиан в V веке. Он поддерживал решения Халкидонского собора 451 года, посвященные учению о природе Иисуса Христа.

Благодаря строгой подвижнической жизни, духовному авторитету и влиянию на развитие монашества Евфимий получил почетное именование Великий. Его уважали не только ученики и последователи, но и христиане за пределами основанной им общины.

Согласно церковному житию, святой прожил около 96 лет и до глубокой старости сохранял строгий монашеский уклад. Перед смертью он собрал учеников, обратился к ним с последними наставлениями и призвал беречь любовь, смирение и монастырские традиции.

Преподобный Евфимий Великий умер в 473 году. Его похоронили в основанной им лавре, которая впоследствии стала местом паломничества.

Приметы 15 октября

Иней утром - в ближайшие дни ожидали сухую и солнечную погоду.

Сильный холодный ветер считали предвестником раннего похолодания.

Дождь 15 октября - ждали затяжную сырую осень.

Что нельзя делать 15 октября

По давним поверьям, 15 октября особо не одобряли праздности. Люди верили: если в течение дня успеть выполнить по меньшей мере три важных или полезных дела, это может принести благополучие и везение на длительное время.

Что можно делать 15 октября

В народной традиции этот день был известен как Ефим Осенний. В середине октября хозяева уже активно заботились о приближении холодов: приводили в порядок зимнюю одежду и обувь, пополняли запасы продуктов, устраняли щели в домах и пытались сделать жилье более теплым. Считалось, что этот период не годится для бездействия - пора посвятить хозяйству и всему, что поможет семье благополучно пережить зиму.

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