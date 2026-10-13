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Почему 14 октября нельзя стирать и убирать: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
13 октября 2026, 12:48
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По народным поверьям, на Параскеву хозяйкам предстояло отложить повседневные заботы и дать себе отдых.
Какой церковный праздник 14 октября
Какой церковный праздник 14 октября / фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 14 октября
  • Что можно делать 14 октября
  • Что нельзя делать 14 октября

В среду, 14 октября, православные верующие чтят память преподобной Параскевы Терновской. Святая известна своей преданностью Богу, милосердием к нуждающимся и многолетним подвижничеством в уединении. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 14 октября

Согласно церковному преданию, Параскева родилась в городе Эпиват во Фракии, неподалеку от Константинополя, на побережье Мраморного моря. Она происходила из состоятельной и благочестивой семьи, однако с ранних лет проявляла равнодушие к материальным благам и стремилась помогать другим.

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Еще в детстве будущая святая проявляла особое сострадание к бедным. По преданию, она могла отдать нуждающимся собственную одежду, за что иногда получала замечания от родителей. Для девочки помощь ближним была важнее личных вещей и достатка.

Решающую роль в ее духовном становлении сыграли слова Евангелия. Однажды в храме Параскева услышала наставление Христа о необходимости отречься от себя и взять свой крест, чтобы следовать за ним. Эти слова она восприняла как личное призвание посвятить жизнь Богу.

После смерти родителей Параскева отказалась от обеспеченной жизни, раздала свое имущество бедным и покинула родные места.

Сначала она отправилась в Константинополь - один из важнейших духовных центров христианского мира того времени. Там Параскева посещала святыни и искала духовного наставничества.

Позднее она поселилась неподалеку от храма Покрова Пресвятой Богородицы в местности Ираклия. Согласно церковному преданию, около пяти лет святая провела в молитве, посте и строгом подвижничестве.

Однако вскоре Параскева решила продолжить свой духовный путь. Она отправилась в Святую землю, посетила Иерусалим, а затем поселилась в Иорданской пустыне.

Жизнь в пустыне стала для Параскевы серьезным испытанием. Вдали от привычного мира она проводила дни в молитве и посте, переносила лишения и, согласно церковному преданию, боролась с духовными искушениями.

Но, как повествует житие, однажды во время молитвы ей было открыто, что необходимо покинуть пустыню и вернуться на родину. Параскева последовала этому велению и отправилась обратно в Эпиват.

Там ее уже никто не узнавал. Вместо состоятельной девушки из уважаемой семьи домой вернулась бедная странница, не привлекавшая внимания окружающих.

Последние годы жизни Параскева провела неподалеку от храма Святых Апостолов. По одному из церковных преданий, она прожила там около двух лет, продолжая молиться и вести уединенный образ жизни.

После смерти святую похоронили как неизвестную бедную женщину. Ее подвижническая жизнь и смирение стали частью церковного предания о преподобной Параскеве Терновской.

Приметы 14 октября

  • Какая погода 14 октября - такой будет и зима.
  • Северный ветер - к холодной и суровой зиме, южный - к теплой, а западный - к снежной.
  • Если в течение дня ветер постоянно меняет направление, зима также будет переменчивой - морозы будут чередоваться с оттепелями.

Что нельзя делать 14 октября

По народным поверьям, на Параскеву хозяйкам предстояло отложить повседневные заботы и дать себе отдых. Пытались не браться за уборку дома, стирку и утюжку вещей, а также избегали шитья и другой работы с иглой.

Что можно делать 14 октября

В народной традиции этот день получил название Параскева Грязница. Именно на этот период часто приходилась сырая и дождливая осенняя погода: грунтовые дороги размокали, а передвигаться по ним становилось все труднее. Параскеву издавна особенно почитали женщины, поэтому день ее памяти в народе приобрел черты своеобразного женского праздника.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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