Зеленский назначил нового главу Донецкой облгосадминистрации

5 июля 2019, 13:32

Александр Куць освобожден от должности главы Донецкой ОГА.

Павел Кириленко
Павел Кириленко / Фото: скриншот из видео

Указом президента Владимира Зеленского председателем Донецкой областной государственной администрации вместо уволенного Александра Куця назначен Павел Кириленко.

Соответствующие кадровые указы от 5 июля размещены на официальном сайте главы государства.

В указе № 481/2019 идет речь об освобождении Куця от должности председателя Донецкой областной государственной администрации, а указом № 482/2019 Кириленко назначен председателем Донецкой областной государственной администрации.

Справка: Павел Кириленко родился в 1986 году в Донецкой области. В 2008 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове. С сентября 2017 года занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона.

Напомним, президент Владимир Зеленский представил на рассмотрение Кабинета министров восемь кандидатов на посты глав восьми облгосадминистраций.

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Владимир Зеленский Донецкая ВГА Павел Кириленко
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