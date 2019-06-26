Зеленский внес на рассмотрение Кабмина 8 новых кандидатов на посты глав ОГА

Зеленский внес на рассмотрение в Кабмин кандидатуры на посты глав восьми ОГА / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский представил на рассмотрение Кабинета министров восемь кандидатов на посты глав восьми облгосадминистраций.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Так, главой Донецкой ОГА предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской ОГА - Игоря Бондаренко, Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна, Луганской ОГА - Виталия Комарницкого, Львовской ОГА - Маркияна Мальского, Одесской ОГА - Андрея Андрейчикова, Херсонской ОГА – Юрия Гусева, Черкасской ОГА - Игоря Шевченко.

Кандидаты на посты глав ОГА / facebook.com/pavlo.rozenko

Павел Кириленко (Донецкая область) – родился в 1986 году на Донетчине. С 2008 года работал в правоохранительных органах, ныне проживает в Ужгороде и работает военным прокурором.

Игорь Бондаренко (Закарпатская область) – местный предприниматель из Мукачево, основатель кондитерской компании Конфакто.

Михаил Бно-Айриян (Киевская область) – журналист, с 2018 года - заместитель директора ГП НЭК Укрэнерго по коммуникациям и международном сотрудничестве. По образованию дипломат. В свое время работал в посольстве Украины в России, а затем советником министра иностранных дел Константина Грищенко. В 2016 году боролся за пост губернатора Житомирской области.

Виталий Комарницкий (Луганская область) - ректор Луганского университета внутренних дел. В 2010 году его избрали депутатом Луганского облсовета от Партии регионов. В сентябре 2014 года он покинул оккупированный Луганск, а сам университет прекратил работу. Луганские боевики утверждали, что Комарницкий изначально позиционировал себя сторонником ЛНР, однако впоследствии "под прикрытием МВД Украины" уехал в Северодонецк.

Маркиян Мальский (Львовская область) - адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западно-украинского филиала юридической компании Arzinger. Он был одним из трех кандидатов, которых президент Зеленский публиковал на своей странице в Facebook. Его отец – тоже Маркиян Мальский в 2010-2014 годах был послом Украины в Польше.

Андрей Андрейчиков (Одесская область) – предприниматель. Информации о нем мало, известно, что он является президентом "Ассоциации вторичных металлов и ресурсов".

Юрий Гусев (Херсонская область) – экс-заместитель министра обороны. Сначала должен был баллотироваться в парламент от Слуги народа, но передумал. Последние годы был советником министра инфраструктуры и министра экологии. Также является активным общественным деятелем.

Игорь Шевченко (Черкасская область) – предприниматель. Информации о нем мало известно, согласно поданной декларации, Шевченко тоже занимается бизнесом. Ему принадлежат ряд грузовых автомобилей и прицепов, а сам он является владельцем двух предприятий – Легкий экспорт плюс и Гермес – Шевченко Игорь. Вместе с тем, Шевченко имеет также квартиру и земельный участок в России.

Напомним, 11 июня Зеленский подписал указы об увольнении 15 руководителей ОГА.

Ранее Владимир Зеленский поменял губернаторов в трех областях Украины.