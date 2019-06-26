Зеленский внес на рассмотрение Кабмина 8 новых кандидатов на посты глав ОГА

26 июня 2019, 14:05

Претендентов на кресла глав ОГА должен утвердить Кабмин.

Зеленский
Зеленский внес на рассмотрение в Кабмин кандидатуры на посты глав восьми ОГА / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский представил на рассмотрение Кабинета министров восемь кандидатов на посты глав восьми облгосадминистраций.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Так, главой Донецкой ОГА предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской ОГА - Игоря Бондаренко, Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна, Луганской ОГА - Виталия Комарницкого, Львовской ОГА - Маркияна Мальского, Одесской ОГА - Андрея Андрейчикова, Херсонской ОГА – Юрия Гусева, Черкасской ОГА - Игоря Шевченко.

Кандидаты на посты глав ОГА / facebook.com/pavlo.rozenko

Павел Кириленко (Донецкая область) – родился в 1986 году на Донетчине. С 2008 года работал в правоохранительных органах, ныне проживает в Ужгороде и работает военным прокурором.

Игорь Бондаренко (Закарпатская область) – местный предприниматель из Мукачево, основатель кондитерской компании Конфакто.

Михаил Бно-Айриян (Киевская область) – журналист, с 2018 года - заместитель директора ГП НЭК Укрэнерго по коммуникациям и международном сотрудничестве. По образованию дипломат. В свое время работал в посольстве Украины в России, а затем советником министра иностранных дел Константина Грищенко.  В 2016 году боролся за пост губернатора Житомирской области.

Виталий Комарницкий (Луганская область) - ректор Луганского университета внутренних дел. В 2010 году его избрали депутатом Луганского облсовета от Партии регионов. В сентябре 2014 года он покинул оккупированный Луганск, а сам университет прекратил работу. Луганские боевики утверждали, что Комарницкий изначально позиционировал себя сторонником ЛНР, однако впоследствии "под прикрытием МВД Украины" уехал в Северодонецк.

Маркиян Мальский (Львовская область) - адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западно-украинского филиала юридической компании Arzinger. Он был одним из трех кандидатов, которых президент Зеленский публиковал на своей странице в Facebook. Его отец – тоже Маркиян Мальский в 2010-2014 годах был послом Украины в Польше.

Андрей Андрейчиков (Одесская область) – предприниматель. Информации о нем мало, известно, что он является президентом "Ассоциации вторичных металлов и ресурсов".

Юрий Гусев (Херсонская область) – экс-заместитель министра обороны. Сначала должен был баллотироваться в парламент от Слуги народа, но передумал. Последние годы был советником министра инфраструктуры и министра экологии. Также является активным общественным деятелем.

Игорь Шевченко (Черкасская область) – предприниматель. Информации о нем мало известно, согласно поданной декларации, Шевченко тоже занимается бизнесом. Ему принадлежат ряд грузовых автомобилей и прицепов, а сам он является владельцем двух предприятий – Легкий экспорт плюс и Гермес – Шевченко Игорь. Вместе с тем, Шевченко имеет также квартиру и земельный участок в России.

Напомним, 11 июня Зеленский подписал указы об увольнении 15 руководителей ОГА.

Ранее Владимир Зеленский поменял губернаторов в трех областях Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Кабмин Владимир Зеленский губернаторы
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:44
Звонила: Оля Полякова выпустила новый летний хит
14:30
В "ДНР" официально назвали убийц Захарченко и Моторолы
14:18
"Otto наступает": синоптик предупредила о "выходках" фронта в Украине Видео
14:06
Днепр-1 подписал первого в истории легионера
14:05
Зеленский внес на рассмотрение Кабмина 8 новых кандидатов на посты глав ОГА
14:04
Atlas Weekend 2019: София Ротару станет одним из хедлайнеров фестиваля
13:51
Могу без них: Регина Тодоренко выйдет замуж без трусов
13:20
У советника Порошенко и кандидата в нардепы от Европейской Солидарности проходят обыски
13:18
"Оппозиционную платформу - За жизнь" покинули все партийные организации Одесской области
12:39
Выборы в Раду: партия Порошенко обскакала Батькивщину — новый рейтинг Видео
12:27
В Украину не пустили депутата Госдумы России
12:08
Известный футболист сделал тату в честь победы Украины на ЧМ
11:52
Социологи выяснили, сколько украинцев доверяют Зеленскому Видео
11:48
Умер Аркадий Ивановский: гитарист группы Песняры
11:39
Свитолина и Монфис снова пара
11:15
Цыганков с девушкой слетал в Лондон
11:07
Дарт Вейдер баллотируется в депутаты Верховной Рады
10:58
"Сочная бамбита": Настя Каменских показала огромную грудь в наряде без белья
10:58
Как Украину в ПАСЕ разменяли за "бабло" мнение
10:40
Эксперт сказал, на сколько в Украине за год подорожал шашлык со свинины Видео
10:28
Ломаченко и Кэмпбелл договорились о поединке
10:23
Кортни Кардашьян без трусов развеселила Викторию Бекхэм
10:23
На Киевщине бойцовская собака едва не загрызла пенсионерку: женщина в больнице
10:13
На Киевщине погибли священник и его маленькая дочь
10:00
В Киеве мужчина полгода насиловал 6-летнего пасынка
09:42
Курс валют на 26 июня: доллар и евро "сползли"
09:37
Путин пытается удушением втянуть Грузию в свою орбиту мнение
09:22
Призраки дома на холме 2 сезон: дата выхода и актеры сериала
08:50
Главные новости 26 июня: провокация против "президента" Порошенко, помощь США Украине и "раскаленный" прогноз погоды Видео
08:42
Внучка Ротару в бикини засветила соблазнительную фигурку на пляже
08:41
Россия снова в ПАСЕ: кто виноват и зачем это Путину мнение
08:20
"Чрезвычайная опасность": синоптики дали "раскаленный" прогноз по Украине Видео
07:52
Спикер Порошенко назвал политика "президентом" и пожаловался на провокацию на Львовщине Видео
07:35
Чего ждать Украине после возвращения РФ в ПАСЕ и почему нельзя хлопать дверью
07:25
"Улучшить защиту": в США одобрили выделение Украине миллионов долларов
07:14
День Конституции в 2019 году: кому достанется дополнительный выходной, а кому нет
06:56
Почему Россию вернули в ПАСЕ и при чем тут Зеленский мнение
06:33
Гигантский метеорит может стереть с лица Земли Россию уже 29 июня - ученые
06:03
Решится ли Путин на полномасштабное нападение на Украину: эксперт дал прогноз
05:30
Диетологи назвали пять лучших ягод для похудения
05:09
К 2050 году могут отказаться от беременности и родов: как будут появляться дети
04:26
Медики назвали продукты, которые жизненно необходимы для беременных
03:48
Ученые рассказали, как у мужчин с годами изменяется тяга к сексу
03:01
Джеймс Бонд 25: первый тизер и подробности сюжета фильма Видео
02:05
Илон Маск назвал главную проблему человечества
01:14
Лобода без белья испробовала новый облегающий костюм
00:32
Сексоголизм - не шутка: врач рассказал, почему у людей случается зависимость от секса Видео
25 июня, вторник
23:45
Суд вернул Саакашвили в избирательную гонку
23:04
Заправлять таможней будет Нефедов
22:16
Скандал: в Киеве суд вернул старые названия проспектам Бандеры и Шухевича Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять