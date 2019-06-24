Смена караула: Зеленский поменял губернаторов в трех областях Украины

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский своими указами назначил временных руководителей облгосадминистраций на Черкасчине, Ровенщине и Житомирщине.

Согласно документа, врио губернатора Черкасской области был назначен Тарас Высоцкий (ранее – заместитель руководителя этой ОГА).

Врио ровенского губернатора стал Игорь Тимошенко, который ранее тоже был заместителем главы областной госадминистрации.

Аналогичная ситуация сложилась и на Житомирщине, где врио главы ОГА стал бывший замгубернатора Ярослав Лагута.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уволил с постов 15 губернаторов – Волынской, Запорожской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Полтавской, Сумской.