В Кабмине одобрили увольнение Зеленским еще одной партии губернаторов - СМИ

Заседание Кабмина во главе с В. Гройсманом / УНИАН

Украинское правительство одобрило проект распоряжения президента Владимира Зеленского об увольнении еще трех глав облгосадминистраций.

Соответствующее сообщение в среду, 19 июня, опубликовал портал Укринформ со ссылкой на собственные источники в Кабмине.

Согласно имеющимся данным, были уволены со своих постов ровенский губернатор Алексей Муляренко, черкасский – Александр Вельбовец и житомирский – Игорь Гундич.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уволил с постов 15 губернаторов – Волынской, Запорожской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Полтавской, Сумской.

Позднее премьер Владимир Гройсман детально рассказал о назначении новых губернаторов.