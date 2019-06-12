"Не привык ни причитать, ни разводить руками": Гройсман рассказал о назначении новых губернаторов

Владимир Гройсман на заседании Кабмина / УНИАН

Глава Кабмина Владимир Гройсман на очередном заседании в среду, 12 июня, анонсировал назначение новых глав областных государственных администраций.

"Я думаю, что в ближайшее время мы уже будем назначать новых глав администраций", − сказал Гройсман.

Кроме того, премьер лишний раз напомнил общественности процедуру назначения губернаторов, которая включает в себя представление Кабинета министров за подписью главы правительства президенту на назначение.

Читайте такжеСамый богатый губернатор Украины подал в отставку"Это двойная процедура. Которая говорит о том, что они двойного подчинения: правительству и президенту. Я глубоко убежден, что у нас здесь разногласий с президентом нет, чтобы поставить им задачи эффективно и качественно работать", − заявил.

По словам Гройсмана, Кабмин под его руководством всегда ставит задачи, которые могут реализовать.

"Я не привык ни жаловаться, ни разводить руками, а ставить реалистичные задачи", − подытожить он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский своими указами уволил 15 руководителей областей Украины - Волынской, Запорожской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Полтавской, Сумской.