Зеленский уволил 15 руководителей областей

Зеленский уволил 15 глав ОГА / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении 15 руководителей областных государственных администраций.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

"Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций", - сказал он на брифинге во вторник возле здания АП, перечислив уволенных чиновников.

Уволены губернаторы:

Волынской ОГА - Геннадий Москаль. Запорожской ОГА - Константин Брыль. Закарпатской ОГА - Александра Савченко. Ивано-Франковской ОГА - Олег Гончарук. Кировоградской ОГА - Сергей Кузьменко. Киевской ОГА - Александр Терещук. Львовской ОГА - Олег Синютка. Николаевской ОГА - Алексей Савченко. Одесской ОГА - и.о. главы Сергей Паращенко. Полтавской ОГА - Роман Толстой. Сумской ОГА - Николая Клочко. Тернопольской ОГА - Степан Барна. Черниговской ОГА - Александр Мысник. Хмельницкой ОГА - Вадим Лозовой. Херсонской ОГА - Дмитрий Бутрий.

Из 15 глав ОГА Зеленский уволил 11, еще 4 подали в отставку сами.

Ранее Зеленский внес в Раду представление на увольнение Луценко.