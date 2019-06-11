Тучи сгустились над головой Луценко: Зеленский внес в Раду представление на его увольнение

Луценко попытаются уволить / УНИАН

11 июня, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко, сообщил заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко", - сказал Рябошапка во время брифинга.

Отметим, ранее Главред сообщал, у Зеленского нашли повод уволить Луценко.

"Мы нашли возможность юридического обоснования. Я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины снова направит в Верховную Раду, но уже не три представления, а четыре. Четыре представления на увольнение, в том числе представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко", - сказал в эфире телеканала 1+1 представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук.

Также сообщалось, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который 27 мая заявил о намерении уйти в отставку сразу после парламентских выборов, пока останется в своем кресле. В команде президента Владимира Зеленского решили пощадить ГПУ в плане смены руководства, сообщил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

Напомним, 20 мая в Верховной Раде прошла инаугурация Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу президент попросил парламент уволить, в частности, Юрия Луценко с поста генпрокурора.

Кроме того, 28 мая народный депутат Мустафа Найем публично возмутился, что представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко не подписывается длительное время.