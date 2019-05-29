"Девочки, не ссорьтесь": Луценко и Найем поцапались из-за увольнения "члена старой команды"

Луценко и Найем поссорились в Сети / 24tv.ua

28 мая народный депутат Мустафа Найем, который неделю назад вышел из фракции БПП в Раде, публично возмутился, что представление об увольнении генпрокурора не подписывается уже неделю.

"А кто-то может внятно объяснить, почему указ про роспуск парламента и назначение главы АП можно было подписать, а представление об увольнении Юрия Луценко вот уже неделю никак не подписывается. Ни в коем случае не призываю нарушать Конституцию или закон, но раз такая вакханалия, почему бы не сделать еще одно доброе дело? Президент же сам называл Луценко членом старой команды. Даже требовал его увольнения с трибуны парламента", - вопрошает Найем на своей странице в Facebook.

Депутат предположил, что Юрий Луценко получил какие-то гарантии от бизнесмена Игоря Коломойского.

"У этого паралича может быть только два объяснения. Либо у Юрия Луценко есть гарантии, которые класть хотели на волю президента и его 73% избирателей, например, от Игоря Коломойского. Либо руками Генпрокурора хотят сделать всю грязную работу по расследованию преступлений уходящей власти", - считает Мустафа Найем.

Юрий Луценко очень быстро включился в дискуссию, и ответил, что никто не мешает Найему собрать 150 подписей.

"Листок паперу і ручку в руки і збирайте 150 підписів про відставку. Ви ж депутат. Так випрошували цей мандат в моєму офісі в 2014, що для приколу якраз логічно завершити каденцію таким перфоменсом", - парировал Луценко.

Мустафа Найем, в свою очередь, вспомнил Юрию Луценко, что тот уже не в первый раз собирается в отставку.

"Юрий Витальевич, у вас с памятью плохо? Вы тогда обиделись, что вас не сделали мэром Киева и вместе с Саакашвили ушли агитировать за Тимошенко. И на выборах вообще ничего не решали. Что я мог у вас просить?А насчет отставки, напомните, это уже пятый или шестой раз вы называете срок своего увольнения?", - высказался депутат.

Некая Наталья Павлова обратилась к Луценко и Найему: "Прям "девочки, не ссорьтесь!", честное слово", и дискуссия закончилась.

Напомним, ранее у Зеленского пощадили Луценко. В команде президента решили пока не трогать ГПУ в плане смены руководства, сообщил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

Ранее Юрий Луценко рассказал о встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, 20 мая в Верховной Раде прошла инаугурация Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу президент попросил парламент уволить, в частности, Юрия Луценко с поста генпрокурора.

Также ранее Юрий Луценко вспомнил, как с удовольствием ходил на концерты 95 Квартала.