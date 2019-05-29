"Девочки, не ссорьтесь": Луценко и Найем поцапались из-за увольнения "члена старой команды"

29 мая 2019, 12:34

Депутат выразил недоумение тому, что представление об увольнении генпрокурора не подписывается уже неделю

Луценко и Найем поссорились в Сети
Луценко и Найем поссорились в Сети / 24tv.ua

28 мая народный депутат Мустафа Найем, который неделю назад вышел из фракции БПП в Раде, публично возмутился, что представление об увольнении генпрокурора не подписывается уже неделю.

"А кто-то может внятно объяснить, почему указ про роспуск парламента и назначение главы АП можно было подписать, а представление об увольнении Юрия Луценко вот уже неделю никак не подписывается. Ни в коем случае не призываю нарушать Конституцию или закон, но раз такая вакханалия, почему бы не сделать еще одно доброе дело? Президент же сам называл Луценко членом старой команды. Даже требовал его увольнения с трибуны парламента", - вопрошает Найем на своей странице в Facebook.

Депутат предположил, что Юрий Луценко получил какие-то гарантии от бизнесмена Игоря Коломойского.

"У этого паралича может быть только два объяснения. Либо у Юрия Луценко есть гарантии, которые класть хотели на волю президента и его 73% избирателей, например, от Игоря Коломойского. Либо руками Генпрокурора хотят сделать всю грязную работу по расследованию преступлений уходящей власти", - считает Мустафа Найем.

Юрий Луценко очень быстро включился в дискуссию, и ответил, что никто не мешает Найему собрать 150 подписей.

"Листок паперу і ручку в руки і збирайте 150 підписів про відставку. Ви ж депутат. Так випрошували цей мандат в моєму офісі в 2014, що для приколу якраз логічно завершити каденцію таким перфоменсом", - парировал Луценко.

Мустафа Найем, в свою очередь, вспомнил Юрию Луценко, что тот уже не в первый раз собирается в отставку.

"Юрий Витальевич, у вас с памятью плохо? Вы тогда обиделись, что вас не сделали мэром Киева и вместе с Саакашвили ушли агитировать за Тимошенко. И на выборах вообще ничего не решали. Что я мог у вас просить?А насчет отставки, напомните, это уже пятый или шестой раз вы называете срок своего увольнения?", - высказался депутат.

Некая Наталья Павлова обратилась к Луценко и Найему: "Прям "девочки, не ссорьтесь!", честное слово", и дискуссия закончилась.

Напомним, ранее у Зеленского пощадили Луценко.  В команде президента решили пока не трогать ГПУ в плане смены руководства, сообщил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

Ранее Юрий Луценко рассказал о встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, 20 мая в Верховной Раде прошла инаугурация Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу президент попросил парламент уволить, в частности, Юрия Луценко с поста генпрокурора.

Также  ранее Юрий Луценко вспомнил, как с удовольствием ходил на концерты 95 Квартала.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
отставка ГПУ Владимир Зеленский администрация президента Юрий Луценко Мустафа Найем
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:34
"Девочки, не ссорьтесь": Луценко и Найем поцапались из-за увольнения "члена старой команды"
12:21
"Как такое муж позволяет?": Настя Каменских похвасталась голыми ягодицами
12:11
Обошел Игру престолов и Во все тяжкие: Чернобыль стал лучшим сериалом всех времен Видео
12:01
Выгодный климат: как повысить эффективность работы сотрудников в офисе новости компании
11:49
"Оборудование приносили из дома": новые подробности грандиозного скандала с секретной комнатой Порошенко
11:44
Доллар и евро в Украине рванули вверх по всем фронтам
11:33
Челси - Арсенал: текстовая трансляция матча, все подробности
11:25
"Чувак, сядешь! Это мы тебе обещаем": российский политолог пообещал Зеленскому "небо в клеточку" и огреб за это от украинца Видео
10:51
"Звездная команда": Олег Винник собрался в политику вслед за Вакарчуком и Павликом Видео
10:39
В Киеве горела Ленинская кузница, которую Тигипко купил у Порошенко и Кононенко
10:19
Егор Крид откровенно рассказал о закулисье шоу Холостяк Видео
10:19
"Будет работать против Порошенко": политолог рассказал, зачем Зеленский вернул Саакашвили в Украину
09:49
Главные новости 29 мая: обратный путь Саакашвили, условия Макрона и российские паспорта в ОРДЛО
09:43
Разнесла пол города и разбила машину: Шнуров в новом клипе Ленинграда снял свою "невесту" Видео
09:40
У Кремля появился грандиозный шанс, чтобы покошмарить Украину мнение
09:27
Сегодня Саакашвили вернется в Украину: что ждет однокурсника Порошенко спустя два года после изгнания
08:53
Град и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве и Украине на сегодня
08:51
Российские паспорта для жителей ОРДЛО заблокируют в США
08:28
Саакашвили возвращается: что стоит за решением Зеленского мнение
08:20
Макрон назвал условия встречи в нормандском формате
07:50
У Зеленского пощадили Луценко
07:37
Почему мир любой ценой опасен для Украины мнение
07:36
Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье Фото
07:27
Разумков объяснил, почему Саакашвили вход заказан в партию Слуга народа
07:13
Кресло премьера и подножка Порошенко: зачем Саакашвили возвращается в Украину
06:51
Гороскоп на июнь: Стрелец будет на коне, а Тельца ждет критический период
06:32
Чего ждать от возвращения Саакашвили: 10 тезисов мнение
06:05
"Атмосферные круть-верть": синоптик предупредила киевлян о "погодном ударе"
06:03
Магнитные бури июня 2019: когда ждать первого метеоудара
05:29
"Вероятность 75%": эксперт пояснил, можно ли отстрочить выборы в Раду
05:02
Лечение ангины: доктор Комаровский объяснил, как действенно уменьшить страдания
04:21
Илон Маск в "поезде" из 60 спутников перевозил пришельцев - уфологи
03:15
В мини-платье с глубоким декольте: Кайли Дженнер похвасталась аппетитными формами Фото
02:08
День защиты детей: когда и как отмечают и что дарить ребенку Фото
01:20
Ученые назвали идеальную диету для гипертоников
01:14
Политолог разъяснил, почему до осени работа Кабмина будет парализована
00:36
"Такая аппетитная!": экс-ВИА Гра похвасталась ягодицами в бикини
28 мая, вторник
23:54
"Опять зрада": между стеклами нового моста в Киеве застаивается вода и грязь
23:26
Группа Rammstein выпустила клип на песню Иностранец Видео
23:25
Варенье из розы: как сварить обалденное полезное варенье Фото
23:01
"Сон? Маразм?": у Порошенко объяснили пропажу серверов в Администрации президента
22:33
Нардеп Мосийчук пришел на эфир пьяным: зрители звонили с возмущениями Видео
22:00
Главные новости 28 мая: возвращение Саакашвили гражданства Украины и назначение нового секретаря СНБО Видео
21:59
Зеленский дал украинское гражданство хоккеисту из России
21:30
"Самый страшный сон": в Сети потроллили Порошенко из-за Саакашвили, опубликованы стебные мемы Фото
21:18
Данилюк показал исчезнувшие из СНБО серверы с секретной информацией Видео
20:44
Зеленский пояснил, получит ли Украина очередной транш от МВФ
20:30
"Фатальная ошибка Зеленского": реакция политиков на возвращение Саакашвили украинского гражданства
20:04
"Личный тигр Порошенко": политолог озвучил последствия возвращения Саакашвили
20:01
Фонсека готовится к уходу из Шахтера
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять