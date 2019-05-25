"Полуофициально отчитывался": Луценко рассказал о встрече с Зеленским

На встрече с новоизбранным президентом обговаривались основные задачи борьбы с коррупцией, сообщил генпрокурор.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что встречался с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, на встрече присутствовали люди из штаба нового украинского лидера.
Во время встречи чиновник "полуофициально отчитывался о трех годах в Генпрокуратуре, и что еще нужно сделать", рассказал он в интервью Liga.net.
По словам Луценко, также обговаривались "основные задачи борьбы с коррупцией, как перекрыть главные ее источники — госсектор, таможню, рейдерство, аферы с землей".
"... Детали разговора передавать не буду, потому что считаю неприемлемым разглашать детали разговора с президентом для СМИ", — заявил собеседник.
Напомним, 20 мая в Верховной Раде прошла инаугурация Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу президент попросил парламент уволить, в частности, Юрия Луценко с поста генпрокурора.
Справка. 12 мая 2016 года тогдашний президент Петр Порошенко попросил Верховную Раду назначить Юрия Луценко генеральным прокурором. В тот же день парламент проголосовал за назначение Луценко главой ГПУ. До назначения на пост генпрокурора Луценко был лидером фракции Блок Петра Порошенко.