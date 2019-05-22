Четыре депутата покинули фракцию БПП в Раде

Четыре депутата вышли из фракции БПП / УНИАН

Фракцию Блок Петра Порошенко в Верховной раде покинули четыре народных избранника, на внеочередном заседании 22 апреля объявила вице-спикер Ирина Геращенко.

По информации, соответствующие заявления о выходе из фракции подали Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем.

"В президиум Верховной Рады Украины поступил ряд важнейших заявлений. Первое, согласно поданным заявлениям, сообщаю о выходе народных депутатов Украины Светланы Залищук, Аркадия Корнацкого, Сергея Лещенко и Мустафы Найема из состава депутатской группы партии БПП в Верховной Раде", - заявила Геращенко, передает РБК-Украина.

После этого глава ВР Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание Верховной рады. По его словам, следующее очередное заседание Верховной рады состоится 28 мая.

Напомним, ранее Главред сообщал, что Владимир Гройсман решил уйти из партии Порошенко. С таким заявлением он выступил в украинском телеэфире. "Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять", — заявил он.

Напомним, ранее глава украинского парламента Андрей Парубий решил оспорить роспуск Рады в Конституционном суде.