Гройсман решил уйти из партии Порошенко

Влаидимир Гройсман и Петр Порошенко / Униан

Глава украинского Кабмина Владимир Гройсман намеревается в ближайшее время выйти из состава Блока Петра Порошенко-Солидарности и пойдет на осенние выборы в Верховную Раду с собственной политической силой.

С таким заявлением он выступил в украинском телеэфире. "Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять", — заявил он.

Гройсман утверждает, что в состав его политсилы должны войти "люди с хорошей репутацией, реально могущие делать вещи" и будут "преданы стране".

Он также добавил, что текущему созыву Верховной Рады необходимо успеть изменить избирательную систему.

"Если мы не изменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент, который будет избран по старой системе, через пару месяце будет самым большим нашим разочарованием", — подытожил Гройсман.

Напомним, ранее Владимир Гройсман озвучивал свои планы на выборы в Раду и говорил, что в парламенте версии 2019-го нужна "умная коалиция" и отсутствие популизма.