"Еще многое нужно сделать": Гройсман озвучил планы на парламентские выборы

14 апреля 2019, 21:18

Премьер уже готовится к предстоящей предвыборной борьбе.

Владимир Гройсман
Владимир Гройсман уже планирует участие в предстоящих выборах / Reuters

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен принимать участие в парламентских выборах, которые должны состояться в 2019 году.

"Я к выборам готов ... Никогда не скрывал, что буду участвовать в парламентской кампании. Считаю, что еще очень многое нужно сделать", - заявил он в эфире телеканала ICTV.

Гройсман подчеркнул, что в парламенте-2019 нужна "умная коалиция" и отсутствие популизма, которые в сумме способны обеспечить стабильное развитие страны.

По словам премьер, период между парламентскими и президентскими выборами также необходимо использовать продуктивно.

Читайте такжеГройсман заявил о возможности добывать в Украине больше газа"Между президентскими и парламентскими выборами есть "окно возможностей", которые надо использовать для того, чтобы дальше менять систему. ... Если мы изменили систему децентрализации, мы можем начать закреплять ее в Конституции ... Нам нужно изменить избирательную систему - открытые списки ... Тогда мы приведем в систему центральной власти более качественных людей, в т.ч. возможно и из местного самоуправления", - пояснил Гройсман.

Глава правительства высказал мнение, что его задача обеспечить как "лидерство на местах", так и эффективная работа в центральных органах власти.

"Также нам нужно изменить правоохранительную систему Украины, которая не подавляла бы экономику и не "кошмарила" бизнес ... Если этого не произойдет - мы станем на те же грабли, на которых уже были не один раз", - подытожил Гройсман.

Напомним, в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского прокомментировали информацию о вероятном скором роспуске рады в случае победы на выборах.

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Кабинет Министров парламентские выборы Владимир Гройсман
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