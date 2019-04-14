У Зеленского отреагировали на слухи о возможном роспуске Рады

Зеленский распустит Раду, если такого шага будет требовать закон и общество / УНИАН

Дмитрий Разумков, спикер избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского, прокомментировал информацию о вероятном скором роспуске рады в случае победы на выборах.

"Зеленский, когда станет президентом, будет придерживаться буквы закона. Не будет выстраивать законы под себя и пытаться ими манипулировать, как сегодня происходит, а действовать по закону. На самом деле мне трудно сейчас это комментировать, потому что Зеленский еще не президент", - цитирует Разумкова Интерфакс-Украина.

По словам политтехнолога, Зеленский намерен в случае победы на выборах действовать в интересах общества.

"Не только из политической целесообразности, а потом пытаться под это поломать закон, как это делают сегодня, а идти чисто по закону и в интересах общества. И я думаю, что пока это рано обсуждать", - добавил он.

Напомним, у Зеленского назвали организованное президентом Петром Порошенко мероприятие на НСК Олимпийский было не дебатами, а его личным митингом.