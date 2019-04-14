"Это митинг": в штабе Зеленского прокомментировали дебаты Порошенко на Олимпийском

14 апреля 2019, 18:55

У шоумена заявили, что не принимают участие в мероприятиях действующего главы государства.

Петр Порошенко
У Зеленского заявили, что Порошенко провел не дебаты, а митинг / Twitter президента

Дмитрий Разумков, спикер штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил, что организованное президентом Петром Порошенко мероприятие на НСК Олимпийский было не дебатами, а его личным митингом.

В комментарии Интерфакс-Украина политтехнолог подчеркнул, штаб Зеленского неоднократно озвучивал дату дебатов – это 19 апреля.

"Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на Олимпийском. Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов. То, что там сегодня не будет Зеленского, было известно заранее. И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить", - подчеркнул он.

Читайте такжеУ Порошенко нашли причину не идти на дебаты с ЗеленскимРазумков добавил, что дебаты должны проходить на стадионе в несколько другом формате - на них могут присутствовать граждане и СМИ.

"Сегодня же прошел агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не участвуем в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции", - подчеркнул он.

Спикер Зеленского акцентировал, что в законе не прописана норма о проведении дебатов в помещении Общественного ТВ по конкретному адресу.

Напомним, Петр Порошенко прибыл на дебаты на НСК Олимпийский со своим оппонентом по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским. В 14:02 Порошенко поднялся на специально сооруженную сцену в одном из помещений стадиона и начал выступать.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский дебаты НСК Олимпийский Дмитрий Разумков
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