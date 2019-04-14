Предвыборные дебаты на Олимпийском: трансляция

Петр Порошенко и Владимир Зеленский дискутируют насчет дебатов / Главред

В воскресенье, 14 апреля, на НСК Олимпийский пройдут предвыборные дебаты.

Свое участие в дебатах анонсировал президент Петр Порошенко. Как сообщалось, дебаты начнутся 14 апреля в 14:14.

При этом глава государства пригласил на встречу на НСК Олимпийский кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Отметим, что сам Зеленский приглашал своего оппонента провести дебаты на НСК в пятницу, 19 апреля.

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В свою очередь, в команде Порошенко подчеркнули, что президент хочет в этот день дебатировать в студии UA:Першого, согласно закону.

Как известно, накануне Порошенко снова позвал Зеленского на дебаты.

При этом 12 апреля команда Зеленского опубликовала новое видео с анонсом и точной датой предвыборных дебатов.

Ранее Зеленский заявил, что остро отреагировал на слова Порошенко, поскольку президент чрезмерно его оскорбляет.

Напомним, в Сети оценили перепалку Порошенко и Зеленского на 1+1.

В свою очередь лидер Батькивщины Юлия Тимошенко записала обращение под впечатлением телефонных дебатов между Зеленским и Порошенко.