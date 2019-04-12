"Он просто оскорбляет": Зеленский объяснил, почему у него нет уважения к Порошенко

Владимир Зеленский / GettyImages

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил о том, что, остро реагируя на слова президента Петра Порошенко во время "телефонных дебатов" в эфире 1+1, он был собой до конца.

Зеленский считает, что за пять лет своего президентства Порошенко сделал все, чтобы Украина не развивалась.

"Его сторонники считают, что он сделал все, что мог, для Украины. Я люблю разговаривать на равных. Если народ Украины поддержит меня на выборах, и вы бы со мной разговаривали, и я был неправ, я бы никогда не относился к вам свысока. Я много лет очень известный человек. И я всегда фотографируюсь с людьми, всегда разговариваю. Всегда слышу о своих недостатках, никогда не грублю. Этот человек (Порошенко – ред.) столько раз сказал, что я марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему. Поскольку это всенародно избранный президент. Но на моральном уровне, чисто человеческом, я считаю, что он просто оскорбляет", - подчеркнул он в комментарии Стране.

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Зеленский отметил, что внутри команды Квартала-95 все знают, что у него достаточно серьезная выдержка.

"Я прощаю по-человечески любого человека. Меня можно несколько раз обидеть, но у меня больше нет щек. Я подставил левую, подставил правую, но я же живой человек. Со мной так разговаривали и я ответил так, как посчитал нужным", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее в Сети оценили перепалку Порошенко и Зеленского на 1+1.

В свою очередь лидер Батькивщины Юлия Тимошенко записала обращение под впечатлением телефонных дебатов между Зеленским и Порошенко.