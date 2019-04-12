Тимошенко намекнула на проблемы со здоровьем у Порошенко и оценила его "телефонные дебаты" с Зеленским

12 апреля 2019, 14:28

Нужно помнить об определенных моральных "маркерах", за которые нельзя заступать, считает лидер Батькивщины.

Юлия Тимошенко забыла обновить маникюр
Юлия Тимошенко оценила "баттл" между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским / Reuters

Лидер Батькивщины  записала обращение к кандидатам на пост президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко.

При этом в ролике, размещенном в Facebook, она также оценила недавние "телефонные дебаты" между финалистами президентских выборов.

"Какой бы жестокой и безжалостной ни была политическая борьба, нужно помнить об определенных моральных "маркерах", за которые нельзя заступать.

Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели.

Когда я смотрела последние минуты диалога и когда Владимир Зеленский бросил трубку, практически почти в лицо действующему президенту, я увидела, какой стресс это для президента. И зная его проблемы со здоровьем, у него просто пересохло во рту и он не мог дальше говорить. Необходимо просто быть людьми и вовремя уметь подать друг другу даже глоток воды", - заявила Тимошенко.

Щодо розмови Порошенка і Зеленського на 1+1

Нічний ефір на 1+1. Мене важко запідозрити в симпатіях до когось з двох кандидатів, але це саме той випадок, коли я повинна висловитись. Розумієте, в чому справа… Якою б запеклою та безжальною не була політична боротьба, потрібно пам’ятати про певні моральні "маркери", за які не можна заступати. Я побачила руйнацію статусу посади Президента. Я побачила приниження Української Держави. Я думаю, так само як і я, мільйони українців це бачити не хотіли. Вибори минуть, а нам разом жити в одній країні. Залишаймося людьми. Це найменше, що ми можемо зробити для України. PS: Хто раптом пропустив феєричну розмову Порошенка і Зеленського - посилання на новину і відео в першому коменті.

Опубліковано Юлією Тимошенко Пʼятниця, 12 квітня 2019 р.

Напомним, ранее в Сети оценили перепалку Порошенко и Зеленского на 1+1.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко выборы-2019
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