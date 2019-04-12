"Фееричный трэш": в Сети "обсасывают" перепалку Порошенко и Зеленского на 1+1

Интернет-пользователи "обсасывают" перепалку Петра Порошенко и Владимира Зеленского в телеэфире / Скриншот

В Сети активно обсуждают перепалку между действующим президентом и кандидатом на этот пост на выборах 2019 Петром Порошенко и его конкурентом Владимиром Зеленским в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

Зеленский разговаривал с Порошенко, как Буратино из горшка с костями, это "фееричный трэш какой-то", написал в Facebook политолог Юрий Романенко.

По словам эксперта, первые дебаты прошли в том ключе, который навязал Зеленский после первого тура выборов 2019 — кандидат выбирает место, время и формат.

"...Попытка Порошенко подиктовать условия провалилась. Петра Алексеевича даже жалко. Он воспринимает его как "Володю", а это не "Володя", а его скорый конец. Зеленский не просто показал зубы, но и брутально себя вел. Что-то мне подсказывает сердце, что его очень серьезно недооценивают в качестве вожака…", — отметил аналитик.

Политтехнолог украинского лидера, телеведущий Тарас Березовец утверждает, что на 1+1 "Зеленский истерично кричал в телефон и потом бросил трубку". "Потом представил, что Зеленский пришел к нам на Прямой и так же отвечал на вопросы в недружественной среде, а не "теплой ванне". Хотя нет, такое представить невозможно…", — добавил он.

Интернет-пользователи "обсасывают" перепалку Петра Порошенко и Владимира Зеленского в телеэфире / Скриншот

Читайте такжеЗеленский vs Порошенко: почему кот в мешке лучше нашего сукиного сына"Порошенко и Зеленский спорили о дате дебатов. Дошло до бросания трубки...", — написал журалист Дмитрий Гордон.

Под его постом начался спор между сторонниками и противниками Зеленского и Порошенко.

В частности, активист Михаил Ткачев считает, что "Володя молодец, нет смысла общаться с тем, кто покрывает воров!". "Зеленский попрощался и положил трубку! Он ее не бросал", — подчеркнула Natalia Macileck.

Интернет-пользователи "обсасывают" перепалку Петра Порошенко и Владимира Зеленского в телеэфире / Скриншот

"Почему Гордон не сказал о хамском вторжении Порошенко в студию?..", — поинтересовалась Яна Михайловна Сиволожская.

Блогер Юрий Касьянов раскритиковал поведение Зеленского и полагает, что кандидату "и стоящим за ним ребятам следует сбавить обороты".

"Они, видать, думают, что ухватили Бога за бороду, и теперь им можно все. Вот это быдлячество, хамство, клоунада в прямом эфире на всю страну. Эти идиотские предложения проводить дебаты в режиме телеконференции, это позорное бегство от анализов, ставящее в тупик даже самых ярых приверженцев...", — полагает активист.

Интернет-пользователи "обсасывают" перепалку Петра Порошенко и Владимира Зеленского в телеэфире / Скриншот

Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй турПолитолог Владимир Фесенко проанализировал поведение Порошенко в эфире 1+1 и сказал, что президент пошел на "психическую атаку".

"То, что... произошло на "плюсах": со стороны Порошенко это "психическая атака", отчаянная попытка сломать ход уже проигранной кампании. Его электорату это понравится (Порошенко - боец), но ситуацию не изменит. Также очевидно, что никаких нормальных дебатов при таком уровне общения не будет.", — выразил мнение эксперт.

Интернет-пользователи "обсасывают" перепалку Петра Порошенко и Владимира Зеленского в телеэфире / Скриншот

Напомним, 11 апреля Петр Порошенко без приглашения пришел на 1+1 и принял участие в программе Право на владу. В эфире действующий президент поговорил по телефону с Владимиром Зеленским о дебатах перед вторым туром выборов президента Украины 2019.

В Украине 31 марта прошел первый тур выборов 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов президента 2019 — победил Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), а второе место занял Порошенко (получил 15,95% голосов).

Поскольку никто из кандидатов в президенты в результате выборов 2019 Украина не набрал более 50% голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов 2019 Украина запланирован на 21 апреля.

Позже Зеленский записал видео, в котором обратился к Порошенко — позвал конкурента на дебаты на стадион НСК Олимпийский в Киеве. Также Зеленский потребовал, чтобы оппонент выполнил несколько условий, в частности, говорил, что перед дебатами они оба должны сдать анализы. Действующий президент принял вызов конкурента. В Киеве 5 апреля Зеленский и Порошенко в разных местах сдали анализы.