В ЦИК подтвердили триумф Зеленского: оглашены официальные итоги первого тура выборов президента

Владимир Зеленский официально стал победителем 1-го тура выбороы / Reuters

В воскресенье, 7 апреля, Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, состоявшегося 31 марта, по результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий.

Официальные результаты установлены на основании протокола о результатах выборов президента, который подписали все 16 членов ЦИК и объявила председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук.

По её словам, на участки было передано 30 млн 462 тыс. 801 бюллетень, из которых не использованными остались 12 млн 166 тыс. 541.

Согласно результатам, обнародованным ЦИК, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% избирателей, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 13,40%, за сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко - 11,67%, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко - 6,91%, за самовыдвиженца Игоря Смешко - 6,04%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,48%, за кандидата от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" Александра Вилкула - 4,15%, за кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 1,62%.

Все остальные кандидаты на пост президент получили менее 1% голосов избирателей.

Напомним, в Украине состоялся первый тур выборов президента, в нем приняли участие рекордное количество кандидатов на высший руководящий пост страны — 39 человек.