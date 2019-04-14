У Порошенко нашли причину не идти на дебаты с Зеленским

У Петра Порошенко оценили ситуацию вокруг дебатов с Владимиром Зеленским / Главред

Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Олег Медведев озвучил позицию команды президента по поводу дебатов с Владимиром Зеленским.

По словам Медведева, Порошенко готов прийти на Олимпийский и 14 и 19 апреля, но при условии, что эти дебаты не будут совпадать с официальным временем дебатов в эфире Общественного.

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не будет противоречить законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они назначены на то время, когда Порошенко по закону должен быть на Общественном телевидении, как законопослушный гражданин, Порошенко пойдет на общественное ТВ, а законодательство гласит, что 19 числа должны состояться дебаты на Общественном, и ни один из кандидатов в президенты не имеет права проигнорировать требование закона", – подчеркнул Медведев в эфире 5 канала.

Накануне Порошенко снова позвал Зеленского на дебаты.

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Ранее Зеленский заявил, что остро отреагировал на слова Порошенко, поскольку президент чрезмерно его оскорбляет.

Напомним, в Сети оценили перепалку Порошенко и Зеленского на 1+1.

В свою очередь лидер Батькивщины Юлия Тимошенко записала обращение под впечатлением телефонных дебатов между Зеленским и Порошенко.